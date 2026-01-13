Cinco hombres y una mujer fueron detenidos por disparos a carabineros durante desalojo de la megatoma en San Antonio

Autoridades entregaron un balance del segundo día de desalojo de la megatoma de San Antonio, especificamente en las parcelas 11 y 13.

El Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, sostuvo que "queremos valorar en toda su plenitud el despliegue que ha hecho Carabineros en este operativo en particular, pero en el proceso que se está llevando adelante en general".

Agregó que "esto es bien relevante porque además hemos dicho que aquí hay, tenemos que ser bien claros en separar porque hay un grupo muy relevante de pobladores que han estado ocupando el terreno de la megatoma, que están en una opción pacífica, voluntariamente, muchos de ellos se han ido retirando, han ido desarmando, pero por otro lado hay un grupo muy reducido y hoy día tenemos las pruebas, además, un grupo bastante preparado para aquello que está cometiendo delitos fragrantemente y que no tienen nada que ver ni con las dirigencias, no tienen nada que ver con el proceso integral que se está llevando adelante".

Riquelme señaló que "esto le da además, creemos nosotros, tranquilidad incluso a los mismos pobladores, como lo ha dicho la general, a sus dirigentes de tal forma, porque hay dirigentes que efectivamente nos han manifestado que han sentido temor en algunos casos por las amenazas internas que han sufrido y por lo tanto este también es un apoyo para los y las dirigentes de tal forma de poder seguir adelante, que sigan denunciando los hechos que vayan detectando dentro de su territorio y que la ley, la justicia".

"La policía va a llegar a todos los ámbitos, a todos los lugares. Aquí no hay ningún lugar prohibido, no hay un lugar donde no estemos llegando como Estado. Es bien relevante aquello, con eso le transmitimos además tranquilidad a los pobladores y que sigan adelante en conjunto, también que podamos seguir adelante con el proceso que se está llevando adelante en lo que llevamos en estos dos días y lo que vamos a planificar actualmente", relató.

"Mañana lo que vamos a hacer es consolidar el trabajo que hemos desarrollado, es decir, vamos a dar el tiempo para que el propietario pueda terminar de cercar, pueda terminar de demoler", detalló.

"Hoy día ya llevamos aproximadamente un 70% de la demolición de la parcela 13 que es donde estuvimos trabajando hoy día, ayer terminamos con un 80% aproximadamente de la parcela 11", agregó.

La autoridad mencionó que "sin embargo, si hay enfrentamientos, si hay ocupación de la vía pública, si hay barricadas, claro, evidentemente Carabineros va a actuar frente a la fragrancia que eso implica".

"Pero la idea es ojalá mañana tengamos un día tranquilo, podamos consolidar lo que hemos avanzado, se retiran, la acción de la policía puede retirar esto, a estos sujetos, a estos personajes, a estos delincuentes, para poder seguir avanzando".

Finalmente, dio a conocer que "tenemos una planificación ya por qué zonas vamos a poder seguir avanzando. La idea es que mañana, además, trabajemos con los equipos técnicos, con Minvu, con los dirigentes, para poder seguir desplegando este plan integral que ha presentado el gobierno".

Por su parte, la Jefa de la Zona de Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez, informó que "durante la operación que ha realizado Carabineros en la misma toma, primero tuvimos detenidos tres por barricada incendiaria y uno por incendio, hay cuatro".

Complementó que "aparte, dentro de una operación policial que ha realizado el grupo de operaciones especiales durante la mañana, una vez que nuestros carabineros fueron lamentablemente heridos y ahora están en franca recuperación, para darle tranquilidad también a las personas, se detienen estos seis sujetos, de los cuales cinco son hombres y una mujer, que están pasando por homicidio frustrado a carabineros de servicio".

"Nosotros hemos hecho un trabajo profesional en la toma, se ha ido monitoreando por drones y son estos drones de vigilancia los que han podido detectar diferentes acciones criminales dentro de la toma", indicó.

"Quiero recalcar que estos días han sido complejos, Carabineros se ha desplegado profesionalmente al interior de la toma, ustedes pueden ver los resultados, ya hemos avanzado de acuerdo a lo planificado por la Delegación Presidencial, darle la tranquilidad a los vecinos también de que en todo momento se están salvaguardando los derechos humanos de las personas y dando las facilidades para que ellos retienen sus enseres y hacerles un llamado a que el cumplimiento de un mandato judicial está por ley para nuestra institución, es un mandato constitucional, por lo tanto nosotros vamos a seguir siendo el auxilio de la fuerza pública", cerró.

