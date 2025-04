Desvinculado Director del Servicio de Salud de Valparaíso acusa a diputados de entregar información "imprecisa e incorrecta"

A menos de 24 horas de su salida como Director del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA), Cristian Gálvez López, convocó a los medios de comunicación a un punto de prensa en las afueras del edificio de la entidad, en la Av. Brasil, desde donde lanzó una serie de críticas a los diputados que, a su vez, cuestionaron constantemente su labor; además de dar a conocer los motivos de su desvinculación del organismo.

Antes de pasar a detallar sus declaraciones, vale recordar que el Ministerio de Salud entregó un comunicado en el que indica que "con fecha 9 de abril de 2025, el Ministerio de Salud ha solicitado la renuncia al director del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, Sr. Cristian Gálvez López, en virtud de la calificación de exclusiva confianza. Agradecemos la colaboración y el compromiso durante su gestión".

De igual forma, cabe hacer presente que Gálvez ha sido apuntado por parlamentarios de la Quinta Región como el responsable de la crisis en el Hospital Carlos van Buren, que derivó el año pasado en el cierre de pabellones. Además, indicaron los legisladores que desde 2019 a la fecha, tiene 21 licitaciones desiertas, y que algunos Cesfam o los SAR Quebrada Verde o San Antonio no se han concretado por la falta de gestión.

Bajo este contexto, Cristian Gálvez enfrentó los micrófonos de la prensa señalando, en primer lugar, que este miércoles 9 de abril, a las 16:00 horas, "fui citado por la Ministra (de Salud) y el Subsecretario (de Redes Asistenciales) a una reunión donde se me explica que en el contexto de la crisis que está viviendo el Hospital Carlos van Buren y, en particular, las repercusiones que ha generado la querella y el requerimiento planteado por el Colegio Médico, me solicitan la renuncia".

Luego, precisó que aquella definición ministerial se adopta en el marco de la misma reunión a la que fue citado (16:00 horas), pero que "con posterioridad, a pocas horas, esta noticia se hace conocida a través de una serie de divulgaciones de parlamentarios, cosa que me parece tremendamente desafortunada, puesto que la información que han entregado algunos de ellos es imprecisa e incorrecta".

Así es como explicó paso a paso la crisis que atraviesa el Hospital Carlos van Buren, la cual derivó en la presentación de una querella, tal como lo contó Puranoticia.cl en un artículo publicado en horas de la tarde del martes 1 de abril recién pasado.

"La crisis del Hospital Carlos van Buren no es de este año. Se remonta desde el año 2021 y es imprescindible poder señalarle a la comunidad que el año 2024, en septiembre, cuando el hospital toma la decisión de cerrar los pabellones, comienza a tener una expresión la crisis comunicacional que alcanzó niveles nacionales", señaló.

De igual forma, el enfermero de profesión sostuvo que "cuando tomamos la decisión de conocer cuáles eran los motivos de esta crisis, una de las primeras cosas que nos propusimos fue determinar la deuda que tiene el hospital y, producto del trabajo realizado, que fue en coordinación con el Ministerio de Salud, arribamos a la conclusión que el hospital tiene una deuda al 31 de diciembre de 2024 de $24 mil millones, los cuales no aparecen registrados en el sistema contable".

Al respecto, señaló que "ese hecho es de la máxima gravedad, por cuanto lo que uno puede observar es que esta deuda de arrastre ha generado gran parte de los problemas presupuestarios y financieros que el hospital, todos los años, tiene que enfrentar". Además, Gálvez subrayó que "todos los medios aquí presentes hacen noticias durante los años anteriores respecto de la situación del Hospital Van Buren".

También expresó que "lo que hemos tratado de hacer es explicar esas causas y evitar que vuelva a ocurrir. Con estos antecedentes, luego del informe de Contraloría, el informe Nº815 del 31 de diciembre de 2024, se logra constatar que las denuncias que realizaron organizaciones gremiales, en relación precisamente con sociedades médicas, tenían asidero y apuntan a faltas administrativas graves".

Es con dicha información que, en conjunto con el Ministerio de Salud, Gálvez manifiesta a los medios que "este Director de Servicio toma la decisión de presentar una querella contra quienes resulten responsables porque la situación presupuestaria no es posible solucionarla solamente teniendo esta deuda oculta".

Vale indicar que, tal como publicó Puranoticia.cl el 1 de abril, el Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible la querella que presentó el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio en contra de quienes resulten responsables de los delitos de fraude y malversación de caudales públicos, en el marco de las revisiones que se realizaron a raíz de la grave crisis financiera que afecta al Hospital Carlos Van Buren.

