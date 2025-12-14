Descartan presencia de artefacto explosivo en local de votación en Valparaíso: proceso electoral fue normalizado

La general Patricia Vásquez, jefa de zona de Carabineros en la región de Valparaíso, confirmó que "no se encontró nada" en el colegio Eleuterio Ramírez del cerro Rocuant, el que fue evacuado luego de que un hombre realizara un llamado al número 133, advirtiendo la presencia de un artefacto explosivo en el local de votación.

Tras el aviso, Carabineros activó de inmediato los protocolos de seguridad correspondientes, para resguardar a las personas y verificar la veracidad de la amenaza.

La general Vásquez señaló que la evacuación preventiva se realizó de manera pacífica y ordenada, mientras se desarrollaron las diligencias en el lugar por parte del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros, quienes descartaron la presencia de artefactos sospechosos.

Por su parte, desde el Servicio Electoral (Servel), indicaron que "con respecto a lo ocurrido en Valparaíso, Presidentes de mesas y Delegado de local resguardaron en todo momento las urnas".

En tanto, el Delegado Presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, sostuvo que "toda la tranquilidad a la comunidad respecto de que el proceso puede seguir en forma normal. Se va a habilitar ahí la entrada en estos precisos instantes".

"Además se da la tranquilidad de que el resguardo de la votación que se llevaba hasta el momento ha sido llevado en conjunto entre los vocales, el delegado electoral y la Fuerza Armada, en este caso la Armada de Chile ha estado permanentemente en el custodio de los votos, así que por ese lado tampoco tenemos ningún inconveniente", complementó,

Respecto de laidentificación de la persona que hizo la llamado, dijo que "ya hay una previa identificación, hay un número, por lo tanto los equipos especializados van a seguir investigando, porque esto hay que investigarlo a fondo".

Riquelme agregó que "efectivamente es una intervención en el proceso electoral y por lo tanto hay que hacer la investigación que corresponda en detalle. Hay una sanción específica, depende de la complejidad o de los cargos que se puedan establecer. Lo primero es identificar y poder determinar cuál es la razón también de esto".

Sin embargo, señaló, "hacemos un llamado a la tranquilidad, el proceso continúa, ya está superada la emergencia que fue de un celular hacia el 133 y por lo tanto hay un rastreo del celular, ya hay un nombre preliminar y esperamos la identificación pronta para seguir adelante también con la investigación. Eso es parte del procesoque se está haciendo ahora".

A su vez, el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, afirmó que se querellará por el incidente. "Me parece que hay que perseguir con el mayor rigor posible a los responsables, castigarlos, sancionarlos y encarcelarlos porque nadie puede ponerse al margen de la ley y menos promoviendo actos terroristas de esta naturaleza. El gobierno regional se va a sumar a cualquier acción legal en contra de quien sea responsable de esta llamada infundada", detalló.

