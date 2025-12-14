Local de votación en el cerro Rocuant de Valparaíso fue evacuado producto de un aviso de bomba

La escuela Eleuterio Ramírez del cerro Rocuant de Valparaíso fue evacuada por un aviso de bomba.

La situación obligó a activar los protocolos de seguridad, por lo que decenas de personas tuvieron que salir del recinto educacional mientras que otras no pudieron ingresar.

Fue una llamada teléfonica al número 133 que dio el aviso sobre un artefacto explosivo.

El proceso de votación fue interrumpido de manera preventiva, a la espera de las instrucciones de la autoridad y de la revisión del recinto por parte del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros.

El Gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, informó que se comunicó que la jefa de Zona de Carabineros Valparaíso, General Patricia Vázquez, quien le señaló que "ya se habían desplegado las unidades para precisamente chequear la situación en este recinto de votación y que están desplegadas también la unidad especializadas para buscar a quien de manera irresponsable y facinerosa hace este anuncio".

La autoridad agregó que "es curioso además de que en esta escuela, en la escuela Eleuterio Ramírez, vota el delegado regional presidencial quien se encuentra en este minuto en el recinto esperando la llegada del GOPE y nos dirigimos en este minuto hacia allá porque creo que una situación de esta naturaleza lo que busca precisamente es provocar alarma pública, subvertir la democracia y es un delito que tiene que ser castigado con la mayor sanción posible".

