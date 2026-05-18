¿Sabotaje informático durante la huelga? Corporación Municipal de Viña denuncia ante la PDI fallas que afectaron a cámaras y salud

La gerencia general de la Corporación Municipal de Viña del Mar acudió a la Policía de Investigaciones (PDI) a estampar una denuncia penal por eventuales hechos constitutivos de delitos informáticos, contemplados en la Ley N° 21.459 –o el ilícito que la Fiscalía determine conforme a la investigación–, en una acción dirigida en contra de quienes resulten responsables de una serie de fallas en el servicio computacional e intromisión en el sistema de cámaras de televigilancia de la Ciudad Jardín.

Los hechos se registraron entre el 12 y 15 de mayo, y se relacionan con la intromisión a la red y cámaras que se utilizan para prevenir ilícitos en contra del personal y de las instalaciones, por acción de terceros sin la autorización correspondiente, lo cual afectó gravemente a las dependencias ubicadas en 10 Norte y de la dirección de Salud, poniendo en riesgo el funcionamiento de los centros de salud familiar y el cementerio, y la atención de la población beneficiaria de más de 270.000 personas.

Dicho período coincide con la huelga que iniciaron los trabajadores de la administración central, entre los cuales se encuentran quienes se desempeñan en los departamentos afectados por las fallas del sistema informático, relacionados con adquisiciones, licitaciones, informática, logística y seguridad.

FALLAS EN EL SERVICIO

Entre las principales fallas que se registraron entre las fechas señaladas se cuentan diversas anomalías que impidieron el normal desarrollo de las labores en todas las direcciones de la Corporación Municipal de Viña del Mar.

Tras realizar una indagatoria con los organismos técnicos competentes, se detectó que dichas anomalías no responden a un caso fortuito ni a un problema con el proveedor, sino que lo que ocurrió fue una manipulación no autorizada de los equipos tecnológicos, incluyendo el cambio manual de la IP de una impresora.

También se bloquearon las claves de quienes están a cargo actualmente –debido a la huelga– de la adquisición de bienes y servicios para la Corporación Municipal, a través de la plataforma Mercado Público.

Por tanto, debido a la gravedad de las eventuales intromisiones externas de personas que tenían conocimiento y facilidad de acceso a las redes y plataformas de la institución, se presentó la denuncia respectiva ante la Policía de Investigaciones de Chile.

En ese sentido, los efectivos de la policía civil viñamarina iniciaron este lunes 18 de mayo las diligencias previas, tomando declaraciones a trabajadores con el objetivo de dilucidar los hechos denunciados y dar con los responsables.

PURANOTICIA