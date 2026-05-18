Jorge alcalde vs. Sharp político: las luces y las sombras de su administración al mando del proyecto de «Alcaldía Ciudadana»

La reciente entrega de una auditoría externa sobre la Municipalidad de Valparaíso ha reabierto un balance sobre la administración de Jorge Sharp. El informe, encargado por la actual gestión de Camila Nieto, no solo expuso debilidades en el marco normativo de horas extraordinarias y subvenciones, sino que también ratificó un drástico giro en las finanzas de la comuna.

En conversación con Puranoticia.cl, el exalcalde expuso que este documento representa la prueba técnica de un éxito administrativo que, según sus palabras, desmonta el relato crítico instalado por sus opositores.

Sin embargo, el escenario abre un debate más profundo: la aparente contradicción entre una gestión con números azules y el declive político de un proyecto que llegó a perfilarse con alcance presidencial.

EL FIN DEL DÉFICIT HISTÓRICO

Frente a los cuestionamientos iniciales por pagos observados en horas extras, Sharp optó por poner el foco en el panorama macroeconómico que revela la auditoría. El exalcalde recordó que, al asumir en diciembre de 2016, la Contraloría detectó un déficit heredado de la gestión anterior (UDI) de casi 19.000 millones de pesos. Un escenario que, asegura, actualmente está completamente superado.

"El informe de auditoría encargado por la actual administración deja claro, sin lugar a ninguna duda, que ese déficit con el que asumió mi gestión ya no existe. Fue superado completamente".

A partir de estos datos, Sharp defiende que el municipio actual cuenta con mayor patrimonio, menor endeudamiento, superávit anual progresivo y avances significativos como la Ley de Transformación Digital y la actualización histórica de las plantas funcionarias. "Todo ese relato catastrofista que se construyó durante dos años de mi gestión quedó en evidencia que no era real", argumentó respecto a las críticas a su administración.

BUEN ADMINISTRADOR, PERO ¿MAL POLÍTICO?

El núcleo de la discusión pública en torno a Sharp radica en por qué, si los números de la gestión municipal fueron positivos, el proyecto de la Alcaldía Ciudadana no logró continuidad en las urnas. Durante el diálogo con Puranoticia.cl, se le planteó directamente si su error fundamental fue el "politizar" la vitrina municipal, utilizando la visibilidad de Valparaíso para instalar discursos de alcance nacional en lugar de centrarse exclusivamente en la vocería local.

Sharp recogió el guante del análisis y, lejos de eludir la autocrítica, apuntó al desgaste natural de los ciclos y a la incapacidad de las fuerzas independientes de izquierda para consolidar una estructura sólida fuera de las coaliciones tradicionales.

"Los movimientos o el movimiento del que soy parte, en su momento no fueron capaz de construir o generar mucha más fuerza para hacer un proyecto en lo político mucho más sólido. Lo reconozco".

Tras su quiebre con el Frente Amplio, el exalcalde identifica este problema como un fenómeno transversal en el país. "No hemos sido capaces hasta ahora de articular una fuerza política nacional sólida, fuerte, que les dé sustento a diputados, alcaldías, consejerías. Eso es evidente", admitió, señalando que diversos liderazgos independientes con buenas gestiones comunales terminaron perdiendo sus municipios por falta de este respaldo orgánico.

UN FUTURO FUERA DEL MUNICIPIO

Otro de los elementos que Sharp añade a la balanza del "desgaste" es lo que define como un constante "asedio mediático" nacional hacia Valparaíso. A su juicio, existe un "fetiche" en la prensa tradicional por amplificar las problemáticas del puerto, invisibilizando las transformaciones de fondo. "Si queremos hablar de Valparaíso, hablemos en serio, hablemos de por qué la ciudad llegó a estar como está, no respecto a si un municipio tiene déficit, o si una hora extra fue buena o mal pagada", fustigó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de regresar al sillón municipal para intentar liderar nuevamente el proyecto desde la interna, Sharp descartó de plano una nueva postulación.

"Estoy en otra etapa en la vida (...) Estoy con otros proyectos, en lo personal, en lo familiar, en lo profesional. Me interesa mucho, evidentemente, la política. Voy a seguir estando presente, pero desde otro lugar, con otra mirada".

El exalcalde concluyó que su interés actual se desplaza hacia los "grandes temas" de debate nacional —como el modelo de desarrollo, el estancamiento de la productividad y la crisis ambiental— buscando fórmulas para conectar esas discusiones macroeconómicas directamente con el desarrollo y beneficio cotidiano de los territorios.

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