Colisión entre microbús y vehículo particular deja a cinco adultos y un menor lesionados en el sector Agua Santa de Viña del Mar

Una colisión de alta energía entre un microbús y vehículo menor se registró la tarde de este lunes en la ciudad de Viña del Mar.

El accidente vial se produjo en Agua Santa con calle La Habana, a la altura del condominio Calafquén.

Producto del accidente, cinco personas adultas resultaron lesionadas más un menor de edad.

Tres de los afectados fueron atendidos por personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU).

Cabe señalar que la Central Bomberos Viña del Mar despachó a las máquinas 21, 41, 51 al lugar de la emergencia.

(Imágenes: @INF0SCHILE)

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