Delegación de Valparaíso inicia sumarios tras irregularidades detectadas por Contraloría en gestión de recursos para el megaincendio

La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso abordó el informe de la Contraloría, que detectó graves irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la emergencia y reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024, que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en la región de Valparaíso.

A través de un comunicado, remarcaron que "como se ha señalado, la Delegación ha mantenido plena disposición para entregar toda la información que sea requerida, lo que se ha materializado oportunamente, tanto ante la Contraloría General de la República como ante el Congreso Nacional".

Agregaron que están preparando "las respuestas a los requerimientos que han sido solicitados por la Contraloría General de la República en su informe final, en los plazos y formas indicados.

Además, confirmaron iniciaron "una serie de sumarios, los cuales permanecen en curso y determinarán las eventuales responsabilidades y sanciones administrativas".

A su vez, indicaron, "se han entregado todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que pueda tomar las acciones que evalúe pertinentes".

Finalmente, la Delegación Presidencial reiteró "nuestro compromiso con facilitar los procesos y trabajo de todas las instituciones, tal como lo hemos realizado en post de la atención de la emergencia y el posterior proceso de reconstrucción de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana".

PURANOTICIA