Decretan prisión preventiva para sujeto que apuñaló a turista belga en el centro de Viña del Mar

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó este viernes la medida cautelar de prisión preventiva a Marlon Stiven Echeverry Tobar, imputado en calidad de autor del delito frustrado de robo con intimidación, cometido en perjuicio de un turista proveniente de Bélgica.

El ilícito fue perpetrado durante la madrugada del martes en la intersección de calle Valparaíso con Von Schroeder, en la denominada «Manzana 666» en Viña del Mar.

El europeo de 35 años se resitió al robo de sus pertenencias, motivo por el cual, el delincuente le enterró en dos ocasiones un arma blanca en su espalda.

El acusado, de nacionalidad colombiana, ya tenía una condena por robo con violencia, por la cual fue condenado a cinco años de libertad vigilada hace solo dos semanas.

El magistrado Erik Espinoza ordenó el ingreso del imputado al Complejo Penitenciario Valparaíso por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó el plazo de investigación en 80 días.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA





