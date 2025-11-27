Amplían detención de colombiano que habría apuñalado a turista belga en la «Manzana 666» de Viña del Mar

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar amplió la detención del colombiano que habría apuñalado por la espalda a un turista belga en la Ciudad Jardín.

La agresión del hombre con situación migratoria irregular se produjo la madrugada del martes en la intersección de calle Valparaíso con Von Schroeder, en la denominada «Manzana 666».

El europeo se resitió al robo de sus pertenencias, motivo por el cual, el delincuente le enterró en dos ocasiones un arma blanca en su espalda.

El presunto agresor, identificado con las siglas M.S.E.T, será formalizado este viernes por el delito de robo con violencia.

Por su parte, el ciudadano belga de 35 años se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que el colombiano mantiene una orden de expulsión de nuestro país.

(Imagen referencial)

