"¡Dejaron la cagá!": Macabros relatos de los chats entre los ex Bomberos y ex Conaf formalizados por el megaincendio

Este viernes fueron formalizados los cuatro sujetos detenidos por su presunta responsabilidad en el megaincendio del 2 y 3 de febrero en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, pero también en una veintena de emergencias registradas en la región.

Al Juzgado de Garantía de Valparaíso llegaron José Atenas Gaete, Claudio Gamboa Ortiz, Ángel Barahona Troncoso y Maximiliano Véliz Caballería, todos imputados por los delitos de asociación criminal, incendio de bosques, incendio con resultado de muerte y daño ambiental; esto, a raíz de la tragedia que dejó 136 fallecidos.

Se trata de dos trabajadores que hasta este jueves formaban parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), uno que trabajaba por temporadas en la misma institución y el cuarto era un voluntario de la 14ª Compañía en Placeres, quien también fue apartado de sus funciones en el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.

Con estos cuatro nuevos imputados, ya son siete las personas que están formalizadas mientras siguen las diligencias investigativas para establecer cómo ocurrieron los hechos y cuál es el grado de participación de cada uno de ellos. Los otros tres son un ex funcionario de Conaf, un ex trabajador del Senapred y un ex Bombero, quienes se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Osvaldo Ossandón, persecutor encargado de la causa y especialista en incendios, entregó detalles respecto a chats y llamadas telefónicas entre los imputados, incluyendo los otros tres que anteriormente fueron formalizados y que –como ya se dijo– se encuentran en prisión preventiva.

Las conversaciones dan cuenta de diversos incendios registrados entre 2022 y 2024. Por ejemplo, en abril de 2022, uno de ellos escribe: "Sería una lástima que tuvieran pega mañana". Cuatro horas más tarde, Conaf reporta un incendio en el fundo Monte Alto. El persecutor de Valparaíso explica esta comunicación señalando que el imputado "le va avisando con sarcasmo de que ese día van a tener trabajo".

En febrero del año pasado, un imputado le dice a otro que "el camino está mal, está terrible malo. Hácete una weá (sic) buena porque hay que alargar la temporada", ante lo que el otro responde: "Sale, oh... si no estoy trabajando (...) hácelo vo' po'. Ya te enseñé cómo se hacen". El fiscal Ossandón también relató un reclamo por un incendio que se hizo cuando uno de los imputados no se encontraba trabajando.

En enero de 2024, dos semanas antes del megaincendio, un imputado le pregunta a otro si está de turno y le dice "sácate algo weno po' hombre". Su repuesta fue que "el viento es weno' pero no hay nada que hacer", para luego agregar que "anda a la 68 (ruta 68) y tira un fósforo a la salida y mañana entras temprano".

En otra comunicación entre imputados, uno le dice a otro el 15 de enero de 2022 que "está bueno el día, está bueno el viento". Horas después le dice que "dejaste la cagá (sic) alerta roja en Valparaíso, escuché por la aplicación que nunca habían tenido un Delta 4". Aquel día justamente se registró una emergencia en la cuesta Balmaceda.

En tanto, el fatídico día del inicio del megaincendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, hecho que dejó sin vida a 136 personas, destruyó 8 mil viviendas y dejó damnificadas a 20 mil personas, uno de los imputados le dice a otro: "¡Dejaron la cagá ql! (sic), se quemó la 6, la 14 y la 9. La Sofía tuvo que salir corriendo ql (sic). Mi mamá la fue a buscar ahora. Salió con la perra y la abuelita corriendo".

