Decretan prisión preventiva para cinco involucrados en cinematográfico asalto en sucursal Servipag en Valparaíso

El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó este martes la medida cautelar de prisión preventiva para cinco imputados por el robo a una sucursal de Servipag en Valparaíso.

Miguel Ángel Pizarro Silva, Sergio Luis Parra Ahumada, David Esteban Cortés Rozas, Nicolás Eugenio Urbina Bravo y Eduardo Franco Avendaño Márquez, fueron acusados en calidad de autores de los delitos de asociación criminal, robo con violencia e intimidación, receptación de vehículos motorizados, receptación de dos armas de fuego –en concurso con porte ilegal de armas de fuego y municiones–, disparos injustificados y homicidio frustrado de carabinero en servicio.

Estos ilícitos fueron perpetrados durante la mañana del viernes 28 de noviembre, en la Avenida Pedro Montt con calle Rawson.

Disfrazados de guardias privados, los sujetos ingresaron armador al recinto y luego, escaparon en distintos vehículos lanzando miguelitos. Además, se enfrentaron a disparos con Carabineros.

En la audiencia de formalización, la magistrada Sylvia Quintana resolvió la medida cautelar considerando “(…) el número de delitos, siete, la pena que es posible aplicar al número de los delitos, el efecto en la población que ha producido un delito tan grave como el que ha sido formalizado hoy día, el número de imputados y teniendo en consideración que este es de los pocos casos que estima este tribunal, que efectivamente existe un peligro para la seguridad de la sociedad (…)”.

“Fueron atacados en un local céntrico, en un terminal de buses, un local comercial de resguardo de dineros, con la huida que la mayoría hemos podido no solo advertir aquí, sino de público conocimiento, pues toda vez que las cámaras de seguridad fueron distribuidas en los canales nacionales y hemos visto el efecto en la población y estimando que en este caso sí se da el requisito de la letra C (del artículo 140 del Código Procesal Penal), que este número de delitos y estos imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad”, resolvió la jueza.

Finalmente, la magistrada ordenó el ingreso de los imputados al Complejo Penitenciario Valparaíso y fijó el plazo de investigación en 120 días.

