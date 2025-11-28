Cinematográfico asalto a céntrico Servipag desata balacera y persecución por Valparaíso: cinco detenidos en el cerro Las Cañas

Un cinematográfico asalto con posterior persecución a disparos se produjo la mañana de este viernes 28 de noviembre entre el plan de Valparaíso y el cerro Las Cañas; esto, luego que un grupo de delincuentes asaltara violentamente una sucursal de Servipag ubicada en dependencias del terminal de buses de la Ciudad Puerto.

Minutos antes de que el recinto abriera sus puertas para la atención de público, cuatro antisociales armados ingresaron de manera intempestiva al lugar, amenazando a los trabajadores presentes y golpeando en la cabeza a un guardia de seguridad, con el objetivo de robar dinero y darse a la fuga lo más rápido posible.

Durante el atraco se activaron las alarmas del lugar, lo que sumado a las denuncias de transeúntes a los carabineros que se encontraban en las inmediaciones, activó un procedimiento policial por el barrio El Almendral, el que luego se trasladó al cerro Las Cañas, lugar hacia el cual huyó un automóvil con los delincuentes a bordo.

Tras abandonar el vehículo en la subida El Litre, cinco individuos corrieron a toda velocidad por una larga escalera del sector, lugar donde se produjo un intercambio de disparos entre los hampones y carabineros, logrando de esta manera detener a la totalidad de la banda que habría participado del robo en la sucursal de Servipag.

El mayor Javier Oportus, comisario de la 2ª Comisaría Central de Carabineros Valparaíso, explicó que "en horas de la mañana y poco antes de la apertura de este local Servipag ubicado en las cercanías del terminal de buses, cuatro sujetos, a lo menos, llegan vestidos con casacas de seguridad privada, simulando ser vigilantes privados".

Asimismo, el oficial detalló que "este perímetro mantiene un amplio contingente policial, todos los días, debido a que nos encontramos en cercanías de fiestas de Navidad y fin de año, por lo tanto, la presencia policial se ha ido incrementando. Es así que, con el rápido actuar de Carabineros, se logra la detención de cinco sujetos, de los cuales se está investigando su participación, ya que no se conoce aún cuál es el grado de participación, debido a que cuatro son los que ingresan al local, pero sabemos que estas bandas operan con apoyos externos para cometer estos delitos".

En ese sentido, también confirmó que hubo intercambio de disparos, los que afortunadamente no dejaron ni a civiles ni a policías lesionados. Tampoco hubo detenidos que presentaran lesiones producto de la balacera registrada. De igual forma, se detalló que durante la persecución, los antisociales arrojaron miguelitos a las calles, con el objetivo de bloquear la persecución de los policías tras el atraco.

Finalmente el mayor Oportus subrayó que "hubo armas de fuego, violencia, intimidación y enfrentamiento con Carabineros. Hubo disparos por parte de los delincuentes, pero Carabineros también hizo uso de sus armas de servicio como corresponde. Hay que enfrentarse a estos delincuentes sin ningún temor. Estamos trabajando sin miedo a la ciudad de Valparaíso, en el plan, pero también en los cerros".

