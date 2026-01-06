Senapred activa la Mensajería SAE y solicita evacuar sector de Laguna Verde en Valparaíso por incendio forestal

Un incendio forestal se registra la tarde de este martes en la localidad de Laguna Verde en Valparaíso.

El siniestro declarado se produce en la ruta F-986, en el sector Los Naranjos.

Según información preliminar, 1 hectárea de vegetación ha sido consumida por las llamas.

En el sector se registra fuerte viento y la emergencia se desarrolla cerca de viviendas.

Debido a esto que Senapred activó la Mensajería SAE y solicitó evacuar Pasaje Los Colihues en sector Laguna Verde.

El organismo llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

El Director Regional de Senapred Valparaíso, Christian Cardemil, indicó sobre el siniestro que "informamos a los vecinos y vecinas de la región de Valparaíso que producto de un incendio que se encuentra activo en el sector de Laguna Verde, en la comuna de Valparaíso, se ha declarado Alerta Roja de carácter comunal".

Agregó que "asimismo, y en base a la información técnica provista por bomberos que se encuentran desplegados en el territorio, se ha determinado la evacuación del sector denominado Los Coihues de Laguna Verde en la comuna de Valparaíso".

"Hacemos un llamado a los vecinos y vecinas que residen en este sector y a quienes se encuentran en los sectores aledaños a que inicien un proceso de evacuación de manera inmediata y ordenada, siguiendo las instrucciones de los respondedores y autoridad que se encuentra en el territorio", continuó.

Finlamente, sostuvo que "mantendremos informado a la comunidad respecto de la evolución de esta y otras emergencias".

