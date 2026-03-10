Contraloría confirma suspensión de 30 días para Alcalde de La Calera por uso de vehículos municipales en su casa particular

Un duro revés sufrió el alcalde de La Calera, Johnny Piraíno Meneses, luego que la Contraloría General de la República resolviera rechazar el recurso jerárquico presentado por su defensa en contra de una resolución exenta dictada en diciembre de 2024, que lo sancionó por infracción a las normas del decreto ley N°799, de 1974, que regula el uso y circulación de vehículos fiscales en el país.

El origen del conflicto se remonta a una investigación sumaria realizada en la Municipalidad de La Calera, la cual buscaba indagar el presunto mal uso de dos vehículos municipales: una retroexcavadora y un camión aljibe. Ambos habrían sido utilizados los días viernes 31 de marzo y sábado 1 de abril de 2023 para ser trasladados a la casa del jefe comunal, ubicada en la comuna de Nogales.

Tras el proceso administrativo, la Contraloría Regional de Valparaíso dictó la resolución exenta N°PD01457, con fecha 27 de diciembre de 2024, en la que determinó aplicar una sanción disciplinaria al alcalde Johnny Piraíno. La medida estableció su suspensión del cargo por un periodo de 30 días, con goce del 50% de sus remuneraciones, además de dejar constancia de la sanción en su hoja de vida funcionaria mediante una anotación de demérito de seis puntos en el factor de calificación correspondiente.

Durante 2025, el jefe comunal de la ciudad cementera presentó un recurso de reposición en contra de la resolución adoptada por la Contraloría Regional de Valparaíso, acción que finalmente fue rechazada por el organismo fiscalizador.

Posteriormente, Piraíno elevó un recurso jerárquico, el cual fue remitido para conocimiento de la Contralora General de la República. Sin embargo, la autoridad también resolvió desestimar la acción presentada por la defensa del alcalde.

En la resolución, la Contraloría sostuvo que "los argumentos de defensa planteados por don Johnny Alexis Piraíno Meneses, alcalde de la Calera, en el recurso jerárquico deducido subsidiariamente en contra de la resolución exenta N°PD01457, de 2024, de la citada Sede Regional, no aportan nuevos antecedentes o elementos de valoración que permitan desvirtuar el cargo único formulado en su contra".

El organismo fiscalizador reiteró que "en su recurso no esgrime argumentos distintos a los señalados en sus descargos ni tampoco ha acompañado nuevos antecedentes que permitan alterar lo resuelto previamente por la Contraloría Regional de Valparaíso".

De esta manera, la Contraloría General de la República resolvió rechazar el recurso jerárquico interpuesto por Johnny Piraíno Meneses y mantener la sanción disciplinaria aplicada previamente, la cual contempla su suspensión del cargo por 30 días con goce del 50% de sus remuneraciones, además de la anotación de demérito en su hoja de vida funcionaria, lo que representa un duro revés para el jefe comunal calerano.

PURANOTICIA