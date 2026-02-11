Bomberos y personal de Conaf combaten incendio forestal en sector La Estancilla de Puchuncaví

Bomberos de la comuna, junto a voluntarios de Catapilco y Zapallar combaten la emergencia.
Un incendio forestal se registra la tarde de este miércoles en la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso.
El siniestro se produce en el sector La Estancilla y ha consumido una superficie aproximada de 3 hectáreas.
Además, funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) también se encuentran en el lugar del siniestro.
(Imagen: @soydepucalan)
