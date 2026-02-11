Bomberos y personal de Conaf combaten incendio forestal en sector La Estancilla de Puchuncaví

Un incendio forestal se registra la tarde de este miércoles en la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso.

El siniestro se produce en el sector La Estancilla y ha consumido una superficie aproximada de 3 hectáreas.

Bomberos de la antes mencionada comuna, junto a voluntarios de Catapilco y Zapallar combaten la emergencia.

Además, funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) también se encuentran en el lugar del siniestro.

(Imagen: @soydepucalan)

