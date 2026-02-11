Click acá para ir directamente al contenido
Bomberos de la comuna, junto a voluntarios de Catapilco y Zapallar combaten la emergencia.

Bomberos y personal de Conaf combaten incendio forestal en sector La Estancilla de Puchuncaví
Miércoles 11 de febrero de 2026 15:48
Un incendio forestal se registra la tarde de este miércoles en la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso.

El siniestro se produce en el sector La Estancilla y ha consumido una superficie aproximada de 3 hectáreas.

Bomberos de la antes mencionada comuna, junto a voluntarios de Catapilco y Zapallar combaten la emergencia.

Además, funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) también se encuentran en el lugar del siniestro.

(Imagen: @soydepucalan)

