Declaran Alerta Roja para Limache por incendio forestal que se desarrolla cercano a sectores habitados

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Limache por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado "Hacienda Limache" se mantiene en combate.

La emergencia que se desarrolla cercana a sectores habitados, ha consumido una superficie aproximada de 0.5 hectáreas.

Senapred activó la mensajería SAE para solicitar evacuar el sector Hacienda Limache.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Limache por incendio forestal, vigente desde este jueves y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Senapred indicó que con esta declaración de Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

(Imagen: @biobio)

PURANOTICIA