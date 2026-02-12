Senapred activa la mensajería SAE para evacuar el sector Hacienda Limache por incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Hacienda Limache, en la comuna de Limache, región de Valparaíso, por incendio forestal.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, el organismo activó la mensajería SAE.

Senapred llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Además, recordó que durante la evacuación, "no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

(Imagen: @GermanMoyano15)

PURANOTICIA