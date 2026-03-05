Motociclista muere tras violento choque contra muro en la ruta E30-F de Concón

Un amplio operativo de equipos de emergencia llegó hasta la ruta E30-F de la comuna de Concón para atender un grave accidente de tránsito en el lugar.

Se trató de un violento choque de un motociclista contra un muro de contención, a un costado de la carretera que lleva hacia la rotonda, frente a ENAP.

Al menos dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar fueron despachadas al lugar de los hechos, sumado a funcionarios del SAR de Concón.

La víctima del accidente –registrado en la intersección con calle Esperanza– presentó un paro cardiorrespiratorio, constatándose su fallecimiento minutos más tarde.

Personal de la Sección Investigadora de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros tendrán que indagar las causas de este fatal siniestro vial.

Producto de las diligencias de la unidad especializada de la policía uniformada, se mantuvo restringida una pista de la ruta E30-F hacia Viña del Mar.

(Imagen: @BomberosConcon)

