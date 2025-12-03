Declaran Alerta Roja para la comuna de Santo Domingo por incendio forestal en sector Panguirosa

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Santo Domingo por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), el siniestro denominado "Panguirosa" se mantiene en combate.

Hasta el momento, la emergencia ha consumido una superficie aproximada de 30 hectáreas.

No se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas en la comuna de la región de Valparaíso.

Cabe recordar que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Panguirosa.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, el organismo activó la Mensajería SAE.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Santo Domingo por incendio forestal, la que estará "vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Senapred indicó que con esta declaración de Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

(Imagen: @GermanMoyano15)

