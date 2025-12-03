Click acá para ir directamente al contenido
Senapred activa la mensajería SAE y solicita evacuar el sector Panguirosa de Santo Domingo por incendio forestal

Hasta el momento, el siniestro ha consumido una superficie aproximada de 30 hectáreas.

Miércoles 3 de diciembre de 2025 16:02
Un incendio forestal se registra la tarde de este miércoles en la comuna de Santo Domingo, región de Valparaíso.

Debido a la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Panguirosa.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, el organismo activó la Mensajería SAE.

Hasta el momento, el siniestro ha consumido una superficie aproximada de 30 hectáreas.

Senapred llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

Además, solicitó que durante la evacuación, "no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

Recursos destinados para extinguir el incendio fueron: 6 brigadas, 4 técnicos, 3 cisterna, 1 , 1 de coordinación, 1 de observación y 1 maquinaria pesada de CONAF, además de Bomberos.

(Imagen: @alegriagonzaa)

