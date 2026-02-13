Declaran Alerta Amarilla para Nogales por incendio forestal que ha consumido 2 hectáreas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la comuna de Nogales por incendio forestal.

De acuerdo a la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), el siniestro denominado "Sopraval - Nogales" se mantiene en combate.

La emergencia declarada durante la tarde de este viernes ha consumido una superficie aproximada de 2 hectáreas.

Por el momento, no se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Amarilla para la comuna de Nogales por incendio forestal, vigente desde este viernes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Con la declaración de la Alerta Amarilla, "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres; para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

