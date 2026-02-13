Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Bomberos y personal de Conaf combaten incendio forestal en el sector La Peña en Nogales

Bomberos y personal de Conaf combaten incendio forestal en el sector La Peña en Nogales

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Trabajan para la extinción de las llamas, bomberos de Nogales, La Calera, Hijuelas y Quillota, además de personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Bomberos y personal de Conaf combaten incendio forestal en el sector La Peña en Nogales
Viernes 13 de febrero de 2026 16:33
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un incendio forestal se registra la tarde de este viernes en la comuna de Nogales. región de Valparaíso.

La emergencia se produce en específico en el sector La Peña, donde se pidió a los automovilistas no transitar por el camino El Tranque.

Trabajan para la extinción de las llamas, bomberos de Nogales, La Calera, Hijuelas y Quillota, además de personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Cabe señalar que para las labores seguras de los voluntarios y personal de emergencia, se produjo el corte de suministro eléctrico en el sector.

VIDEO

PURANOTICIA

Cargar comentarios