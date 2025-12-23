Declaran Alerta Amarilla para las comunas de Puchuncaví y Quintero por incendio forestal en sector rural

La Dirección Regional de Senapred Valparaíso declaró Alerta Amarilla para las comunas de Puchuncaví y Quintero por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, el siniestro denominado "Fundo La Tiza" se mantiene "en combate".

Las llamas que se registran en un sector rural, en el limite entre Quintero y Puchuncaví, han consumido una superficie de 10 hectáreas.

En consideración de estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Amarilla para las comunas de Puchuncaví y Quintero por incendio forestal, vigente desde este martes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Senapred indicó que con la declaración de la Alerta Amarilla, "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres; para intervenir de acuerdo a la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

Trabajan en el lugar: Cuerpo de Bomberos de Quintero, Puchuncaví y Viña del Mar, 8 brigadas, 1 técnico, 4 aviones y 3 helicópteros de combate de Conaf, más el el equipo GRD Municipalidad de Quintero y Puchuncaví.

