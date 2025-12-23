Incendio forestal se registra entre las comunas de Puchuncaví y Quintero: Bomberos y personal de Conaf trabajan en el lugar

Un incendio forestal se registra la tarde de este martes entre las comunas de Puchuncaví y Quintero, en la región de Valparaíso.

El siniestro se produce cerca de Las Melosillas, en el sector El Mirador.

Sobre la emergencia se refirió el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, quien señaló que "estamos con nuestro equipo desplegado en un incendio forestal cerca de Las Melosillas, sector El Mirador, hacia el sur, y estamos desplegados con nuestro equipo".

"Agradecer a los bomberos de nuestra comuna de Puchuncaví, a los bomberos de la comuna de Quintero, que se han desplegado con todos sus equipos en este lugar, están las avionetas trabajando, helicópteros, están todas las autoridades al tanto de esta situación, se están combatiendo con todos los esfuerzos que podemos, con los equipos municipales comprometidos para poder resguardar esta situación y poder precaver que pase cualquier situación mayor", agregó la autoridad.

Morales continuó diciendo que "reitero el agradecimiento a Carabineros, a nuestros bomberos y a todos los que están colaborando en esta situación de emergencia, por lo tanto también hago un llamado al cuidado que debemos tener en nuestro entorno cuando estamos hablando de a veces de encender un fuego o de cualquier situación que produzca un riesgo mayor y que tenemos este tipo de consecuencias".

"Hasta este minuto es una situación que está viviendo un cierto descontrol en el fuego, pero estamos seguros que con el despliegue que estamos trabajando estamos entregando lo mejor con nuestros equipos para poder tener una situación de control ante este incendio forestal que tenemos el día de hoy", cerró el alcalde.

IMÁGENES

PURANOTICIA