De la cancha a la Fiscalía: violentas peleas en partidos de fútbol amateur en Villa Alemana y Olmué fueron denunciadas de oficio

Indignación y preocupación ha generado en la provincia de Marga Marga los dos hechos de violencia generados en sendos partidos de fútbol amateur en las comunas de Villa Alemana y Olmué, situaciones que terminaron en riñas con golpes de pie y puños, pero también con un jugador apuntado con un arma de fuego por un espectador.

El hecho más violento se vivió en la cancha Las Vegas, en Villa Alemana, durante el partido válido por la segunda división de adultos del Campeonato Laboral, donde este domingo 7 de septiembre se enfrentaban Pipeños FC y CD Alto Las Vegas.

Y es que una infracción dentro del área, que el árbitro del compromiso marcó como penal, derivó en empujones e insultos, pasando rápidamente a las agresiones, incluida una vistosa patada voladora de un futbolista de Pipeños al portero de Alto Las Vegas.

Esto desató una violenta pelea entre los futbolistas, situación que encendió los ánimos incluso de los hinchas, uno de los cuales ingreso rápidamente hasta la cancha para apuntar sin mediar ninguna palabra al guardameta del equipo rival. El deportista encañonado, al advertir la acción en su contra, echó marcha atrás para alejarse del violento sujeto que fue retirado por parte de algunos jugadores de Pipeños FC.

Debido a todo lo anterior, el árbitro central de este compromiso de fútbol amateur decidió dar por suspendido el encuentro deportivo, debido a que no existían las condiciones de seguridad para continuar con el desarrollo del mismo.

Pero lamentablemente lo ocurrido en Villa Alemana no fue el único hecho de similares características vividos este fin de semana en la provincia de Marga Marga, ya que en Olmué también se registró una violenta pelea entre futbolistas amateur.

Mientras se disputaba el partido entre La Campana y Estrella Roja, una jugada derivó en una violenta pelea, instancia donde varios futbolistas se trenzaron a golpes de puños, resultando uno de los deportistas inconsciente producto del ataque de un rival. De hecho, el herido debió ser trasladado hasta un centro asistencial de las cercanías.

DENUNCIA DE OFICIO

El violento fin de semana en el fútbol amateur de la provincia de Marga Marga fue abordado por la seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Alejandra Romero, quien en declaraciones a Puranoticia.cl señaló que "no se han recibido denuncias ni tampoco ingresos a través del fono 133, por lo que Carabineros hizo la denuncia de oficio, con el fin de asegurar que se realicen las diligencias investigativas que corresponden".

Paralelamente, señaló que "estamos desarrollando un trabajo con el fútbol amateur, mediante la coordinación de la Delegación Presidencial Provincial, quienes ya han desarrollado reuniones para avanzar en protocolos de seguridad y registro de asistentes y participantes, además de otras medidas que están implementando los propios equipos y clubes. El deporte debe ser un espacio libre de violencia y por ello es que estamos trabajando en distintas instancias de coordinación regional".

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, su máxima autoridad, el delegado Fidel Cueto, expresó a Puranoticia.cl que "lamentamos profundamente los hechos de violencia ocurridos este fin de semana en partidos de fútbol amateur en Villa Alemana y Olmué. Si bien, no existen denuncias formales de los afectados, Carabineros levantó denuncias de oficio para que la Fiscalía investigue lo sucedido".

"Más allá de las circunstancias, es inaceptable que espacios comunitarios y deportivos se vean alterados por hechos de esta naturaleza. Como Gobierno, rechazamos categóricamente la violencia y reforzaremos el trabajo que hemos estado realizando junto a Carabineros, municipalidades y organizaciones deportivas, para resguardar la seguridad y prevenir que estas situaciones se repitan", agregó.

Consultada la Prefectura de Carabineros de Marga Marga, informaron mediante una escueta declaración por escrito que realizaron la denuncia por oficio ante la Fiscalía local de Villa Alemana, debido a que no hubo denuncia de los hechos ocurridos.

"HECHOS REPUDIABLES"

Finalmente, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, sostuvo que "nos enteramos de una lamentable noticia a través de las redes sociales, que en la cancha Las Vegas, en un partido de fútbol, hubo un hecho delictual donde uno de los espectadores amenazó con un arma de fuego a un jugador de uno de los equipos. Estos hechos son absolutamente repudiables porque las canchas de fútbol son para ir a disfrutar, para ir en familia y ver a su equipo representando a cada una de las ciudades".

Asimismo, planteó que "no ha habido ninguna denuncia por parte de ninguno de los dos clubes ante la justicia, con el fin de realizar las investigaciones. Ante eso, y dada la envergadura del hecho, Carabineros instruyó de oficio a hacer una investigación, con el fin de esclarecer los hechos. Como Municipio –vuelvo a reiterar– repudiamos todo este tipo de actos que estén en contra del normal funcionamiento, y de la paz y la tranquilidad de los espacios públicos que hoy brindamos a la ciudadanía".

Los episodios en Villa Alemana y Olmué vuelven a encender las alarmas sobre la seguridad en el fútbol amateur, un espacio que históricamente ha sido de encuentro comunitario, pero que en los últimos meses se ha visto empañado por episodios de violencia que incluso han puesto en riesgo la vida de los jugadores. Autoridades locales y regionales coinciden en que se trata de hechos intolerables, y que el desafío ahora es avanzar en medidas concretas de control y prevención que devuelvan la confianza a quienes cada fin de semana llenan las canchas de la provincia de Marga Marga.

PURANOTICIA