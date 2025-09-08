Fútbol amateur descontrolado en Marga Marga: arquero encañonado y patadas voladoras en Villa Alemana y un hospitalizado en Olmué

Una violenta fecha vivió este fin de semana el fútbol amateur en la provincia de Marga Marga, con dos hechos que marcaron a las canchas de Villa Alemana y Olmué.

El hecho más grave se vivió en el Campeonato Laboral de Villa Alemana, tras el cobro de un penal en el partido entre Pipeños FC y CD Alto Las Vegas.

La decisión del árbitro generó un fuerte conato entre los propios futbolistas, lo que incluyó patadas voladoras para agredir a los rivales.

Fue en este contexto donde, desde el público, aparece un sujeto vestido con ropas oscuras, el que amenaza a un jugador con un arma de fuego.

La situación causó impacto entre los presentes, debiendo ser protegido el arquero que fue apuntado por la pistola con la que ingresó el "hincha".

Producto de lo anterior, el árbitro del compromiso válido por la segunda división de adultos decidió suspender el encuentro por falta de garantías.

RIÑA EN OLMUÉ

Pero éste no fue el único hecho de violencia vivido en la provincia de Marga Marga, pues este mismo domingo se vivió una situación similar en Olmué.

Mientras se disputaba el partido de fútbol amateur entre La Campana y Estrella Roja, una jugada derivó en una violenta pelea en plena cancha.

Tras un golpe, un futbolista quedó inconsciente sobre el campo de juego, por lo que debió ser trasladado a un centro asistencial en las cercanías.

Lo ocurrido en las canchas de Villa Alemana y Olmué ponen nuevamente en entredicho la seguridad en los partidos de fútbol amateur, donde últimamente se han registrado varios hechos de violencia que se han viralizado en redes sociales.

Por último, vale hacer presente que hasta el momento no se ha registrado ninguna denuncia ante Carabineros debido a lo ocurrido en la provincia de Marga Marga.

PURANOTICIA