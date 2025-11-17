Cuerpo hallado en el límite de San Antonio y Cartagena se encontraba sin sus extremidades inferiores y con lesiones atribuibles a terceros

Un cuerpo calcinado de una mujer fue encontrado este lunes al interior de un predio en el límite de las comunas de San Antonio con Cartagena, en la región de Valparaíso.

En específico, el cadáver fue encontrado en el sector del camino viejo, frente a la toma Los Boldos.

El fiscal de turno de sitio del suceso, Ricardo Mendez, dio a conocer que "este lunes 17 de noviembre, encontrándome como fiscal del sitio del suceso, concurrí hasta la toma de El Boldo en la comuna de Cartagena para verificar el hallazgo de una mujer de aproximadamente 40 años, cuyo cuerpo se encontraba calcinado, además, sin sus extremidades inferiores, quien además presentaba lesiones atribuibles a terceras personas, esto es, lesiones contusas, fracturas, específicamente en la zona occipital y temporal derecha de su cráneo".

Complementó que "concurre además la Brigada de Homicidios por disposición del turno de instrucción y flagrancia, quienes toman declaraciones a testigos y además se encuentran recabando cámaras de seguridad y además tomando huellas de la víctima para verificar su identidad".

Por su parte,el jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Antonio, Luis Quiroz, informó que "por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidio (BH) de San Antonio se encuentran realizando el trabajo en el sitio del suceso tras producirse el hallazgo de un cadáver que correspondería a una mujer”.

Complementó que “los primeros antecedentes dan cuenta de que el cuerpo se encuentra calcinado".

El funcionario de la PDI informó que "se está trabajando en conjunto con peritos del laboratorio de criminalística para hacer el levantamiento de las evidencias y la entrevista de testigos para poder seguir una línea de investigación que permita establecer las circunstancias en las que se produce el fallecimiento de la víctima”.

