Encuentran un cuerpo calcinado en un predio de San Antonio: cadáver correspondería a una mujer

Un cuerpo calcinado fue encontrado al interior de un predio de la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso.

El hallazgo del aparente cadáver de una mujer se produjo en el sector del antiguo camino hacia Cartagena.

Al respecto se refirió el jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Antonio, Luis Quiroz.

“Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidio (BH) de San Antonio se encuentran realizando el trabajo en el sitio del suceso tras producirse el hallazgo de un cadáver que correspondería a una mujer”, explicó.

Complementó que “los primeros antecedentes dan cuenta de que el cuerpo se encuentra calcinado".

El funcionario de la PDI informó que "se está trabajando en conjunto con peritos del laboratorio de criminalística para hacer el levantamiento de las evidencias y la entrevista de testigos para poder seguir una línea de investigación que permita establecer las circunstancias en las que se produce el fallecimiento de la víctima”.

PURANOTICIA