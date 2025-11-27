Crece la tensión por desaparición de María Ercira: familia acusa imprecisiones de Fiscalía tras afirmar que "hace un año" no piden citas

El abogado Juan Carlos Manríquez, representante de la familia de María Ercira Contreras, adulta mayor de 86 años desaparecida durante un almuerzo familiar en mayo de 2024 en el restaurante del fundo Las Tórtolas, en Limache, salió a aclarar con evidente molestia las declaraciones emitidas por la Fiscalía de Limache y la Policía de Investigaciones (PDI), que abordaron el estado del caso y la relación con los familiares, en medio de las críticas por la falta de avances tras más de un año de investigación.

Y es que no cayeron nada de bien los comentarios expresados por el fiscal Guillermo Sánchez, quien señaló a través de un video compartido a medios de prensa que ni los parientes de la víctima ni el abogado de la familia han solicitado una reunión “hace más de un año” y que el caso sólo ha sido abordado a través de los medios de comunicación, lo que –a juicio del propio persecutor– “no es la forma más eficiente”.

Estas afirmaciones difundidas por las instituciones generaron profundo malestar entre los cercanos a la adulta mayor desaparecida, motivo por el que el abogado salió a precisarlos a través de una declaración entregada por escrito y en representación de las familias Contreras y Hernández, parientes director de María Ercira.

En primer lugar, Juan Carlos Manríquez recordó que la vía de comunicación oficial es el SIAU (Sistema Integral de Atención a Usuarios) de la Fiscalía y que con las policías los intervinientes se relacionan a través de los fiscales. "Ese es el diseño legal".

Luego, comentó que "prácticamente a diario, desde que se levantó el secreto de la investigación, y descubrimos con peritos propios numerosas omisiones y faltas de cuidado al perderse evidencia valiosa retirada mal y tardíamente por funcionarios de la PDI, hemos subido al sistema múltiples peticiones y diligencias fundadas y pertinentes, precisamente porque así se “abordan” las investigaciones".

Asimismo, planteó que "las pericias privadas son las que han activado otra vez una investigación a todas luces desencaminada y obstruida, al parecer de las familias Contreras y Hernández. No dudamos de la buena fe y disposición del Fiscal a cargo –hasta ahora– de la investigación, pero hay momentos relevantes en que sus diligencias han sido filtradas por terceros y han resultado dañadas".

Bajo este contexto, el destacado abogado de la región de Valparaíso adelantó que el fiscal nacional, Ángel Valencia, acogió la solicitud de la familia y agendó una audiencia para recibirlos y abordar las temáticas relacionadas a este enigmático caso.

"⁠En consecuencia, rectificamos públicamente los dichos imprecisos de la Fiscalía y la PDI expresados en videos que no se compadecen con el real estado del asunto", sentenció el jurista que representa a los familiares de la desaparecida mujer de 86 años.

Con la audiencia ya fijada por el fiscal nacional, la familia de María Ercira Contreras espera que el encuentro permita encauzar la investigación y esclarecer un caso que, a más de un año y medio de su inicio, continúa sin respuestas concluyentes.

