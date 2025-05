Core RN Juan Ibacache defiende aprobación de Estrategia Regional de Desarrollo para Valparaíso: "Se necesitaba una nueva mirada"

Este lunes 26 de mayo, el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso presentó ante el Consejo Regional (Core) la nueva Estrategia Regional de Desarrollo de Valparaíso 2025-2035, un instrumento de planificación rector que orientará las políticas públicas, planes e iniciativas de inversión en el territorio para los próximos 10 años.

Si bien, la iniciativa fue apoyada y aprobada por la mayoría de los 28 cores, hubo serios cuestionamientos a los representantes de la oposición, donde nueve consejeros del Partido Republicano, dos de RN y uno de la UDI votaron por la abstención, a pesar de la importancia del tema, considerando que desde el 2012 que no se actualizaba.

La formulación de la Estrategia Regional de Desarrollo se ha trabajado durante los últimos dos años y medio, para lo cual se contó con el apoyo del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la propuesta metodológica, pero recogieron opiniones de diversas actorías claves de las 38 comunas de la región de Valparaíso.

El gobernador Rodrigo Mundaca destacó que "hemos aprobado la Estrategia Regional de Desarrollo 2025-2035, que es una brújula, el orientador de la inversión pública, quien orienta las prioridades en materia de inversión para los próximos 10 años". El jefe regional también explicó que este instrumento aprobado en el Core cuenta con siete ejes de desarrollo, con 15 objetivos estratégicos y con 62 líneas de acción.

La importancia de la estrategia aprobada fue comentada en detalle por el core Juan Ibacache, representante de la provincia de Petorca, quien en conversación con Puranoticia.cl señaló que "se trata de la imagen objetivo con la que el Gobierno Regional –representado por el Gobernador y el Consejo Regional– se imaginan del punto de vista del desarrollo transversal de nuestro territorio, en el ámbito social, ambiental, económico, infraestructura, relaciones internacionales".

Luego precisó que "es la imagen objetivo de lo que queremos lograr en los próximos 10 años. No es la panacea, pero es un instrumento rector que guía el accionar del Gobierno Regional, de las Seremis, de los servicios y de los 38 municipios de la región. La estrategia se descompone en 15 objetivos y 62 líneas de acción, y ahí hay una derivada de cómo soñamos la región. Me parece que el resultado de la votación responde a la realidad de nuestra región y de lo que queremos lograr en 10 años más".

Junto a destacar que se trata de una "directriz de lo que queremos lograr" en la región, el Consejero Regional de las filas de Renovación Nacional (RN) cuestionó que varios de sus pares (9 republicanos, 2 RN y 1 UDI) se abstuvieran en la votación: "Me intriga el resultado de la votación del lunes porque, respetando las diversas posiciones, que no voy a cuestionarlas porque no me corresponde, estoy absolutamente claro que se necesitaba una nueva mirada para proyectar la región. Si la anterior era de 2012, y con esa se tomaban las decisiones prácticamente 15 años después".

Ibacache continuó sus argumentos expresando a Puranoticia.cl que "repito que no cuestiono su posición, pero tengo absoluta claridad de que esta estrategia no está escrita en piedra y lo perfecto es contrario a lo bueno, y esta es una buena estrategia. Si buscamos la perfección, no la vamos a encontrar. Acá no se enumeran proyectos, sino que sólo se da una diretriz y lo que se requiere despues de esta estrategia es un plan plurianual que le ponga músculo a esta estrategia y cada provincia sepa qué proyectos estratégicos se van a desarrollar en los próximos años".

Esto último lo acompañó de un ejemplo: "Hoy estamos aprobando desde el Gobierno Regional, desde el Fondo Nacional de Desarrollo (FNDR), una sede comunitaria, y todos sabemos que con una sede comunitaria no transformamos la vida de las personas, más aún cuando está prácticamente 300 días vacía. Pero si a esa sede comunitaria le aplicaramos un programa de orientación, de formación, de inserción de la comunidad frente a los temas que realmente les preocupan, yo la justificaría. De tal manera que hoy el FNDR se ha atomizado con pequeños proyectos que no responden a las necesidades y a las carencias que tiene la región en los diversos ámbitos".

Finalmente, el core Ibacache se refirió a las críticas expresadas por algunos de sus pares de oposición, quienes manifestaron que esta Estrategia Regional de Desarrollo de Valparaíso 2025-2035 era un instrumento ideológicamente más de izquierda y que por eso se abstuvieron. Al respecto concluyó diciendo que "¿y si fuéramos nosotros los que tuviéramos al Gobernador, cómo sería? Más de derecha. Si estamos en un órgano político, ¿qué es lo que esperan? Si quien apoyó tecnicamente fue el PNUD. ¿Entonces qué quieren? ¿Que fuera el Gobernador a hablar al Instituto de Libertad y Desarrollo o al Centro de Estudios Públicos para que le hicieran la estrategia? En la formulación hay varios modelos, dependiendo de los autores, de los ingenieros. Yo trabajo en planificación estragética hace años, y lo perfecto está reñido por lo bueno, y esta es una buena estrategia, por lo tanto no me quedo en ese análisis".

