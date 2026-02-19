Festival de Viña contará con dotación extra de Carabineros y anillos de seguridad en la Quinta Vergara

El 65º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar contará con una dotación extra de Carabineros para resguardar el interior y exterior de la Quinta Vergara, como parte del plan estratégico de seguridad que se implementará durante los seis días del certamen musical y que autoridades analizaron en una reunión de trabajo realizada este jueves.

La alcaldesa Macarena Ripamonti explicó que “la dotación extra que recibimos por verano, el sistema de patrullaje que tenemos con Carabineros y el despliegue de los más de 89 funcionarios de Seguridad Pública van a estar distribuidos para las tareas regulares de Viña del Mar, para que los cerros, el borde costero y el centro no queden abandonados. Además, vamos a tener una dotación completamente extra que se va a hacer cargo de la custodia y seguridad de este tremendo Festival que va a reunir a más de 15 mil personas cada noche”.

Sobre las medidas de seguridad planificadas para este año, la jefa comunal detalló que “van a existir sistemas de conteo de todas las personas que entran y salen del parque Quinta Vergara, también coordinación extraordinaria con el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar que inspeccionarán todas las vías de evacuación; vamos a tener una serie de circuitos y anillos de seguridad con Carabineros, Policía de Investigaciones y Seguridad Pública, a lo que se suma la seguridad privada con decenas de personas y cámaras de televigilancia”.

Si bien, para la seguridad del certamen musical existen guardias privados contratados por la producción, las policías estarán presentes para controlar y mantener el orden público.

El jefe de la V Zona de Carabineros (s) general Juan Shaaf, indicó que ”aparte de todo el despliegue policial que ha habido en el verano en la región y en Viña del Mar, el mando institucional ha dispuesto la llegada de personal específicamente para realizar los servicios que tienen relación con el Festival. Se trata de un número considerable de funcionarios que no habíamos tenido en otros años”.

En tanto, el jefe de la región policial Valparaíso de la PDI, prefecto inspector Guillermo Gálvez, precisó que la labor de la Policía de Investigaciones, “es estar a cargo con todo lo que tiene que ver con migraciones tanto afuera como dentro de la Quinta Vergara; contaremos al interior con un stand y una carpa donde se van a recibir las denuncias y posible delitos que ocurran y en coordinación con el Ministerio Público se realizarán las diligencias respectivas”.

Agregó que los “equipos de Microtráfico 0 (MCT 0) van a estar trabajando en los alrededores y en el recinto, con los guías caninos, así que hay una coordinación con el resto de las autoridades para que el Festival se desarrolle sin ninguna novedad”.

Para quienes asistan al Festival de la Canción, la alcaldesa Ripamonti recalcó que “tenemos estacionamientos regulares en parte del estero Marga Marga y los privados bajo la plaza Sucre, y el funcionamiento del Metrotren. Lo digo porque en esta versión existirá un control con grúas para retirar los vehículos mal estacionados y no queremos que la experiencia se vea opacada por esto. Tomamos estas consideraciones porque estacionarse mal es una ilegalidad y los vehículos pueden ser objeto de delito, porque la seguridad la construimos entre todos”, puntualizó.

PURANOTICIA