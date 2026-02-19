Presidente Boric encabezó la entrega de los primeros kilómetros finalizados de la ruta IPA 1 en Rapa Nui

Como segunda actividad de la jornada en el marco de su gira por Rapa Nui, el Presidente Gabriel Boric encabezó el hito de entrega de los primeros kilómetros ya completados de la ruta IPA 1, así como también la presentación de los avances de la ruta IPA 2; proyecto que considera obras de mejora y mantención en más de 41 kilómetros de la red vial básica de ambos caminos.

Este se enmarca en el primer contrato de la cartera de proyectos viales dentro del "Plan de Gestión de Carga Demográfica de Rapa Nui"; iniciativa que implica una inversión estimada de más de 14 mil millones de pesos. Las obras, que comenzaron el 30 de octubre de 2024 cuentan con un porcentaje de avance superior al 60%.

Al respecto, el Mandatario destacó que “para la Isla, es algo que se viene esperando hace muchísimo tiempo”; explicando, además, que su relevancia impactará positivamente en diversas aristas:

“El resultado va a ser un camino mucho más seguro, mucho más resistente para los pescadores, ganaderos, agricultores, habitantes de Rapa Nui que lo usan a diario y, por cierto, para toda la industria del turismo, que es la mayor fuente de ingresos de los habitantes de la Isla”, mencionó.

En esa línea, añadió que “la conservación global de caminos que aborda las rutas desde IPA 1 a IPA 2 son más de 74 km y contemplamos un estudio de ingeniería para más de 53 km de caminos rurales internos. Además, los equipos en terreno del MOP tienen la tarea de conservar en buen estado la red de caminos de tierra y esto se está haciendo además con arqueólogos”.

Las obras destacan también por el uso de técnicas que reducen el impacto ambiental, entre las que se cuentan acciones como el reciclado de los materiales existentes en los caminos (capas granulares) para mejorar sus condiciones de soporte, finalizando todo con una carpeta de protección asfáltica. Esto permite evitar el uso de materia prima local, considerando que la cantera de Rapa Nui está en un ciclo terminal de explotación.

Por su parte, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, detalló que “las obras que estamos desarrollando en las rutas IPA 1 e IPA 2 en Rapa Nui son importantes para fortalecer la conectividad y la seguridad vial de la isla. A través de nuestra Dirección de Vialidad, estamos mejorando estándares, incorporando iniciativas acordes al territorio y trabajando en coordinación con las autoridades locales y la comunidad”. Asimismo, la ministra destacó que “estas rutas no sólo permiten el desplazamiento diario de las familias, sino que también son clave para el turismo y el desarrollo sostenible del territorio. Como Ministerio de Obras Públicas, reafirmamos nuestro compromiso con una infraestructura de calidad y con identidad local”.

