Instalan letras volumétricas y parador fotográfico para potenciar imagen turística de Viña del Mar

Un nuevo atractivo suma Viña del Mar en su borde costero, con la instalación de letras volumétricas y un parador fotográfico en la playa Los Marineros, con el objetivo de constituir un punto de encuentro ciudadano, enriquecer la experiencia de quienes visitan la ciudad y fortalecer la identidad territorial.

La alcaldesa Macarena Ripamonti explicó que el hito “es resultado de una alianza público-privada que es instagrameable para que los visitantes puedan interactuar, sacarse una foto con la gaviota en un espacio público, es un gran valor”.

La jefa comunal detalló que “esto se une a las renovaciones en toda la comuna y particularmente de los puntos turísticos como el borde costero; estamos trabajando con una nueva concesión que llega a la ex Casa Roja que estuvo abandonada por más de 30 años y la renovación de la plaza O´Higgins que es una inversión del Grupo Marina, por tanto la alianza con el mundo privado es estratégica y nos sentimos orgullosos del compromiso que tienen con la ciudad de Viña del Mar”.

Ripamonti informó que como municipio “vamos a trabajar en resguardar el lugar, para que este entorno no solo sea hermoso como lo tiene el concesionario, sino también un espacio seguro para quienes nos visitan y viven en Viña del Mar”.

Por su parte, el operador de playa Los Marineros, Jorge Pino, contó que “dijimos que aquí tiene que ir la Gaviota de plata y la palabra Viña y estamos contentos de poder entregar a la ciudad un espacio para sacarse fotos. El llamado es que lo queramos y que también lo cuidemos entre todos y que lo puedan disfrutar con sus familias".

De esta manera, el Municipio de Viña del Mar continúa trabajando colaborativamente para enriquecer la imagen de la ciudad que se consolida como el mejor destino del país para disfrutar durante todo el año.

IMÁGENES

PURANOTICIA