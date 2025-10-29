Confirman identidad de piloto fallecido tras capotar avioneta en sector 21 de Mayo: era el presidente del Club Aéreo de San Felipe

La alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, confirmó la identidad del piloto que falleció luego que su avioneta capotara en el sector rural 21 de mayo, en el límite de las comunas de San Felipe y Putaendo, en la región de Valparaíso.

La aeronave había despegado desde el aeródromo Víctor Lafon de San Felipe y cayó en una parcela donde se incendió.

La víctima fue identificada como Fernando Gonzalo Tapia Contreras, quien era el presidente del Club Aéreo de San Felipe.

“Lamentamos profundamente su muerte, lamentamos todo lo que en este momento está viviendo esta familia, que seguramente están tomando conocimiento de esta tragedia. Les enviamos nuestro cariño y afecto como municipio”, aseveró la jefa comunal.

“Queremos señalar que una funcionaria de nosotros es pariente del presidente, y le enviamos nuestro pesar enorme por esta situación tan triste y dramática”, expuso.

“En estos momentos estamos acercándonos al sector donde sucedieron los hechos para poder clarificar lo que podemos aportar nosotros desde municipio, para dar toda la seguridad de lo que sucedió”, agregó.

Desde Carabineros habían señalado que "hoy alrededor de las 19:15 horas, Carabineros se constituyó al Callejón Segovia, sector rural 21 de mayo”.

“En el lugar por causas que se investigan una avioneta capotó en el patio de una parcela, resultando totalmente siniestrada con su piloto en el interior calcinado. Al momento se desconoce la identidad del piloto”, añadieron.

En tanto, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que sus investigadores también se trasladaron al lugar.

