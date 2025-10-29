Una persona fallecida deja caída de avioneta en el límite de las comunas de Putaendo y San Felipe

Durante la tarde de este miércoles, un fatal accidente aéreo se registró en el límite de las comunas de Putaendo y San Felipe, en la región de Valparaíso.

Una avioneta cayó, en un predio de calle Nulez en el sector 21 de Mayo, dejando al piloto fallecido.

Respecto a la emergencia, Senapred indicó que "de acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Dirección Regional del Senapred Valparaíso, a las 19:10 horas se registró un accidente aéreo en el sector 21 de Mayo, comuna de San Felipe".

Agregaron que: "Producto de lo anterior, se reporta 1 persona fallecida".

Hasta el lugar de la emergencia se dirigieron Bomberos, Carabineros y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) y personal municipal.

(Imagen: @portalesfm)

