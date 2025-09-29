Confirman cuatro viviendas afectadas por incendio en sector Forestal Alto de Viña del Mar: siniestro se encuentra "confinado"

El Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar confirmó que cuatro viviendas resultaron afectadas por un incendio que se declaró durante la noche de este lunes.

La emergencia se registra en la calle Rogelio Astudillo con Villacura, en el sector de Forestal Alto.

El comandante Sebastián Páez informó que el siniestro se encuentra "confinado y se trabaja en zonas activas".

La empresa Chilquinta cortó el suministro de energía para resguardar la seguridad de los voluntarios.

Pasadas las 22:00 horas, indicaron que "estamos trabajando en la normalización del suministro eléctrico en la comuna de Viña del Mar debido a solicitud de Bomberos. El servicio se ha normalizado en el 98% de los hogares".

VIDEO:

(Imagen: @CafeConEnfasis_ / Video: @ucvradio)

