Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Incendio afecta a varias viviendas en el sector de Forestal Alto en Viña del Mar

Incendio afecta a varias viviendas en el sector de Forestal Alto en Viña del Mar

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Cuatro casas estarían siendo consumidas por las llamas en calle Rogelio Astudillo con Villacura.

Incendio afecta a varias viviendas en el sector de Forestal Alto en Viña del Mar
Lunes 29 de septiembre de 2025 21:28
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un incendio estructural se registra la noche de este lunes en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

La emergencia afecta al menos a cuatro viviendas en la calle Rogelio Astudillo con Villacura, en el sector de Forestal Alto.

Central Bomberos de la Ciudad Puerto despachó las máquinas 12, 32, 42, 22, 72, 63, 83, 103, 52, 92.

La empresa Chilquinta cortó el suministro de energía para resguardar la seguridad de Bomberos. El horario estimado de reposición es a las 01:00 horas.

VIDEO:

(Imagen: @g5_noticias)

PURANOTICIA

Cargar comentarios