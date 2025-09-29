Incendio afecta a varias viviendas en el sector de Forestal Alto en Viña del Mar

Un incendio estructural se registra la noche de este lunes en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

La emergencia afecta al menos a cuatro viviendas en la calle Rogelio Astudillo con Villacura, en el sector de Forestal Alto.

Central Bomberos de la Ciudad Puerto despachó las máquinas 12, 32, 42, 22, 72, 63, 83, 103, 52, 92.

La empresa Chilquinta cortó el suministro de energía para resguardar la seguridad de Bomberos. El horario estimado de reposición es a las 01:00 horas.



(Imagen: @g5_noticias)

