Hospital Carlos van Buren de Valparaíso supera su cifra de trasplantes renales y alcanza 16 procedimientos durante el 2025

El Hospital Carlos van Buren de Valparaíso logró un importante avance en la cantidad de trasplantes renales realizados en lo que va del año 2025, alcanzando la cifra de 16 procedimientos exitosos, superando los 13 realizados el año pasado.

La Dra. Pilar Musalem, nefróloga y coordinadora del programa de Trasplante Renal, destacó que "cuando un paciente recibe un trasplante renal y deja la diálisis, su calidad de vida mejora de manera sustancial. Puede retomar sus actividades cotidianas, como volver a trabajar, y experimenta un aumento significativo en su expectativa de vida".

El hospital ha implementado una estrategia integral que incluye la capacitación de los especialistas en el extranjero, la incorporación de nuevas tecnologías quirúrgicas y el fortalecimiento del trabajo en equipo. "Contamos con un equipo conformado por tres nefrólogos, tres internistas, tres urólogos y un equipo de enfermería especializado en procuramiento y trasplante de órganos. Todos trabajamos coordinadamente para aumentar la cantidad de personas que ingresan a la lista de espera y realizar más trasplantes", agregó la nefróloga.

Por su parte, Cristóbal Mülchi, jefe del Servicio de Urología, señaló que "hemos mejorado nuestros tiempos de isquemia, reducido las complicaciones quirúrgicas y optimizado la coordinación entre los diferentes equipos. Este trabajo en conjunto ha permitido que tratemos no solo a más pacientes, sino que lo hagamos mejor".

A pesar de los avances, el hospital enfrenta un desafío creciente: la lista de espera continúa aumentando. Erika Matamala, enfermera coordinadora de Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos, sostuvo que que este año ya se han sumado 18 pacientes a la lista, proyectándose un total de 20 para finales del año. "Aunque hemos incrementado el número de trasplantes, la demanda sigue creciendo y nos enfrentamos al reto constante de fomentar la donación de órganos", explicó.

En este sentido, es importante subrayar la importancia de concientizar a la población sobre la donación de órganos. Según el Dr. Mülchi, "los resultados positivos que hemos obtenido con los donantes vivos deben servir como ejemplo para motivar a más personas a considerar esta posibilidad". El hospital se encuentra dentro de los estándares internacionales en términos de complicaciones postoperatorias, lo que refuerza la confianza en el procedimiento.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

De cara al próximo año, el Hospital Carlos van Buren planea continuar con su estrategia de mejora continua. "Estamos tabulando los resultados para generar evidencia que nos permita seguir optimizando nuestros procesos", señaló Mülchi. Además, destacó que hasta ahora no se han registrado complicaciones graves que hayan requerido el retiro de órganos trasplantados, lo cual considera un importante logro para el equipo.

La meta es clara: aumentar aún más el número de trasplantes realizados y reducir las listas de espera, permitiendo así que más pacientes puedan abandonar la diálisis y recuperar su calidad de vida. Para ello, se seguirá fortaleciendo la colaboración entre los equipos médicos y se buscará sensibilizar a la comunidad sobre la importancia vital de la donación de órganos.

