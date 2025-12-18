Programa Pro Empleo asegura continuidad por seis meses más: 1.436 personas se beneficiarán en la región de Valparaíso

​Con una inversión de 4.890 millones de pesos ($4.890.960.456), el Consejo Regional (Core) de Valparaíso aprobó dar continuidad Programa Inversión en la Comunidad y del Programa Inversión en la Comunidad Jefas de Hogar (PIC 2 y PIC 4), más conocidos como Programas Pro Empleo, por los meses de enero a junio del 2026, beneficiando a 1.436 personas de la región de Valparaíso.

​Asimismo, en la misma sesión plenaria se aprobó el compromiso de buscar las formas de financiamiento para el mismo programa entre junio y diciembre de 2026, con el fin de dar tranquilidad a todos quienes se benefician de esta iniciativa, que en muchos casos, representa el sustento familiar.

​La presidenta de la Comisión de Inversiones, core Elsa Bueno, señaló que “se aprobó la continuidad del Programa Pro Empleo por 6 meses, enero – junio del 2026, con recursos asociados del orden de los $4.800 mil millones. Junto a ello, en un acuerdo transversal, se ha suscrito una declaración, donde se expresa la voluntad política de dar continuidad y buscar las formas de financiamiento para los siguientes 6 meses del 2026”.

​María Inés Marín, presidenta del Sindicato del Pro Empleo de Valparaíso, indicó que “estamos muy contentas con la aprobación de hoy, porque no son 1.400 cupos, sino 1.400 familias las que van a poder estar tranquilas el 2026 para llevar el sustento a sus hogares”.

​En tanto, el gobernador regional y presidente del cuerpo colegiado, Rodrigo Mundaca, expresó que “agradezco el trabajo realizado, que nos ha permitido optimizar nuestros recursos. Llevamos cuatro años apoyando este programa, esta vez no ha sido la excepción, porque sabemos lo que significan estos ingresos para hogares que son monoparentales; mujeres que mantienen sus hogares”.

Sobre esta importante aprobación, la core Tania Valenzuela señaló que “logramos dar continuidad al programa ProEmpleo que ha sido uno de los compromisos que ha mantenido en el tiempo el Gobierno Regional demostrando que existe voluntad política en poder dar tranquilidad y, por sobre todo, garantías a las más de mil cuatrocientas familias que hoy dependen de estas iniciativas”.

