Barchiesi destaca trabajo conjunto de la derecha en el Core de Valparaíso tras aprobación de auditoría externa al Gobierno Regional

El Consejo Regional de Valparaíso aprobó por unanimidad la realización de una auditoría externa a la ejecución financiera y presupuestaria del Gobierno Regional 2024–2025, iniciativa impulsada por la bancada de consejeros regionales del Partido Republicano y respaldada por consejeros de todos los sectores.

La diputada Chiara Barchiesi destacó el sentido de la decisión: “Cuando se trata de cuidar recursos públicos, no puede haber cálculo político ni excusas. La ciudadanía merece claridad total y rendición de cuentas”, sostuvo tras la votación.

La legisladora enfatizó que, si bien la auditoría fue impulsada por la bancada republicana, su aprobación unánime se logró gracias a un trabajo coordinado con Chile Vamos. “Esto demuestra que las fuerzas de derecha sí pueden lograr acuerdos en favor de la región, cuando el objetivo es la transparencia. Quiero destacar la disposición colaborativa de los consejeros de Renovación Nacional Edith Quiroz, Juan Ibacache, Rodolfo Silva y Paola Zamorano y Emmanuel Olfos, y del consejero UDI Osvaldo Urrutia”, señaló.

La parlamentaria también valoró que los consejeros de izquierda se plegaran a la votación unánime, señalando que “cuando se trata de cuidar recursos públicos, no puede haber cálculo político ni excusas”.

Y, en paralelo, subrayó el mensaje que deja este acuerdo entre Republicanos y Chile Vamos: “Este trabajo conjunto marca un punto de inflexión. La transparencia tiene que ser un estándar de partida y de llegada, y esta coordinación en el CORE debe ser la antesala del trabajo que realizaremos como fuerzas de derecha en el próximo gobierno del Presidente José Antonio Kast”, remarcó, insistiendo en que la claridad financiera es condición para avanzar con los proyectos que evalúa y financia el Gobierno Regional.

CORES REPUBLICANOS VALORAR EL ACUERDO

Desde la bancada republicana del CORE, la consejera Paulina Yáñez recalcó el origen y el objetivo de la medida: “Hoy logramos aprobar la auditoría externa que veníamos impulsando con fuerza desde comienzos de año. Este hito, propuesto por nuestra bancada, es un paso clave para exigir transparencia real y probidad sin matices”, afirmó, para luego añadir que "necesitamos claridad total sobre la gestión, los traspasos, la situación financiera y el uso de cada peso”.

En la misma línea, la vicepresidenta de la Comisión de Control de Gestión y Fiscalización, consejera republicana Elsa Bueno, subrayó el alcance institucional del acuerdo: “Hoy en el pleno del Consejo Regional se aprobó por unanimidad la auditoría externa del ejercicio financiero y presupuestario del GORE impulsada por la bancada Republicana, que contó con la adhesión de los Consejeros Regionales de Chile Vamos”, indicó.

Además, advirtió: “Esto constituye un verdadero hito y una señal clara de transparencia, considerando que el GORE lleva más de cuatro años sin Jefe de Unidad de Control”.

Finalmente, el consejero regional republicano Felipe Córdoba enfatizó el carácter inédito del proceso y su impacto en la confianza pública: “De manera transversal logramos una votación positiva para avanzar en una auditoría externa de los recursos públicos, marcando un hito importante, ya que por primera vez se impulsa una revisión de este tipo”, sostuvo.

En ese marco, desde el sector recalcaron que la auditoría debe traducirse en resultados concretos, asegurar controles efectivos y garantizar que los recursos destinados a inversión y desarrollo regional cumplan realmente ese objetivo, “sin excepciones”.

