Concejo de Viña aprueba rebajar sueldos más altos de la Salud Primaria con un bono que permitirá subir remuneraciones más bajas

Luego de una larga discusión en el seno del Concejo Municipal de Viña del Mar, finalmente se aprobó la propuesta de nueva tabla de remuneraciones presentada por la Corporación Municipal de Viña del Mar para reducir las remuneraciones mensuales de los funcionarios de salud pertenecientes a las categorías A y B, vale decir, los más elevados de la entidad, en una medida que se llevará a cabo gradualmente.

En específico, se planteó una rebaja en los sueldos base de médicos, odontólogos y químicos farmacéuticos (A) y enfermeras, matronas, asistentes sociales y nutricionistas (B) lo que fue pensado como una respuesta a la grave situación de déficit estructural en la Corporación, con un aporte nacional que no cubre todos los costos de operación; pero también porque el Municipio ha aumentado de $9 mil millones a $15.500 millones los aportes los años 2021 y 2025, durante la administración de Macarena Ripamonti.

Como ya ha indicado anteriormente Puranoticia.cl en sendos artículos, otro hecho que pone en contexto la medida propuesta dice relación con el leaseback del año pasado por $17.500 millones, dinero que se utilizó para pagar el total de la histórica deuda en materia de cotizaciones con los trabajadores. De igual forma, la Contraloría ha comenzado a revisar los sueldos, haciendo necesario discutir dichos montos.

La gerenta general de la Corporación Municipal de Viña del Mar, Camila Brito, explicó que esta propuesta presentada ante los ediles en sesión de este jueves ha sido trabajada desde hace tres meses y que su objetivo es cumplir con la normativa vigente, incluir equidad salarial en distintas categorías y darle continuidad al servicio.

De igual forma, en un momento de su exposición planteó que 28 funcionarios, pertenecientes a las categorías A1 a A4, requieren más de 3.000 millones de pesos al año en remuneraciones. "Eso es lo que tiene la mochila pesada de la Corporación cuando hablamos del presupuesto y de la responsabilidad financiera", dijo Brito.

Desde la Corporación hicieron presente que se trataba de una propuesta responsable, pero a la vez competitiva, por lo que además se incluía un aumento de 0,64% en las remuneraciones de los funcionarios de las categorías C, D, E y F. Esto se traduciría en un costo de $31.191.000 para el periodo comprendido entre agosto y diciembre.

La rebaja se llevará a cabo gradualmente gracias a un bono de transición, el cual permitirá que en la categoría A 180 funcionarios mantengan su sueldo y sólo 122 funcionarios de los niveles más altos vean una variación efectiva. En la categoría B, más de 260 funcionarios mantendrán su sueldo y solo 180 funcionarios de los niveles más altos verán una variación efectiva. Además, más de 750 funcionarios de las categorías C, D, E y F se reajustarán al alza, reconociendo su trayectoria a través del tiempo.

En otras palabras, dicha Asignación Especial de Transición corresponde a un bono decreciente, que permitirá que la mayoría de los funcionarios de categorías A y B mantengan sus remuneraciones actuales hasta fin de este año.

Una de las controversias se generó luego que el concejal José Tomás Bartolucci (UDI) preguntara qué pasaría si no se aprobaba la propuesta para rebajar los sueldos de las categorías A y B del área de la Salud de la Corporación Municipal, lo que fue respondido por el equipo jurídico de la entidad, que explicó a los ediles que de no aprobarse comenzaría a regir la tabla de sueldos con base mínima nacional. De esta manera se reducirían los sueldos no sólo de las categorías A y B, sino que también de C, D, E y F.

Así fue como el concejal Andrés Solar (Republicanos) señaló que no creía que no hubiera otra salida en la eventualidad que la propuesta presentada por la Corporación Municipal fuera rechazada, lo que generó un intenso debate con la propia alcaldesa Macarena Ripamonti, quien le hizo ver al edil de oposición que efectivamente lo que ocurriría es que el sueldo de los trabajadores de todas las categorías se verían rebajados.

Tras el largo debate, finalmente la propuesta de la Corporación Municipal de Viña del Mar para establecer una nueva escala de sueldos base del personal de salud fue aprobada con siete votos a favor, de los concejales Nancy Díaz, Antonia Scarella, Carlos Williams, José Tomás Bartolucci, Andrés Solar, Francisco Mejías y de la alcaldesa Macarena Ripamonti. En tanto, los ediles Nicolás López y Sandro Puebla se abstuvieron; mientras que el concejal Alejandro Aguilera se inhabilitó de la votación. La concejala Antonella Pecchenino no asistió a la sesión del Concejo Municipal.

La alcaldesa Ripamonti señaló que "las decisiones que tomamos desde este Concejo tienen un impacto significativo, y quiero ser clara: esto es profundamente económico, pero también político. La nueva tabla responde justamente a esa doble dimensión. No se trata sólo de un ajuste técnico o administrativo, estamos hablando de condiciones estructurales que afectan directamente la capacidad del sistema para funcionar con legalidad y sostenibilidad".

También planteó que "hoy damos un paso responsable: nos ponemos en norma y cumplimos con la legalidad. Además, avanzamos hacia un sistema más justo, incrementando los sueldos de quienes históricamente han ganado menos. Esta medida no solo corrige una irregularidad prolongada en el tiempo, sino que también entrega un reconocimiento justo y necesario a quienes más lo necesitan dentro del sistema de salud".

