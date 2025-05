Concejal que hizo remover a ex esposa del Alcalde de Villa Alemana acusa a Nelson Estay de volverse "muy político" y "soberbio"

Luego que la Contraloría Regional de Valparaíso declarara irregular y exigiera anular la contratación de Marisol González en el área de Educación de la Corporación Municipal de Villa Alemana por ser la ex esposa del alcalde Nelson Estay, quien llevó esta denuncia ante el órgano fiscalizador del Estado entregó su testimonio a Puranoticia.cl.

Se trata del concejal Ignacio Navarro, del Partido Comunista (PC), quien explicó que al darse cuenta de esta situación le advirtió al jefe comunal en la cuarta sesión ordinaria de Concejo Municipal, aunque reconoció que éste hizo caso omiso a sus palabras.

"En el Concejo número 4, iniciando recién su administración, en enero de 2025, presenté en la «Hora de Incidentes» mi preocupación y dudas por la contratación de Marisol. Yo dije que el vínculo no terminaba con el divorcio, pero (el Alcalde) me dijo que estaba todo bien, que lo llevara a Contraloría si quería porque él tenía tranquilidad y que no habia ningún problema. Lo invité a que lo reconsiderara, pero no lo hizo así que acudí a la Contraloría", manifestó el edil a Puranoticia.cl.

Este caso es similar al registrado en julio de 2021, cuando se dio a conocer que la entonces alcaldesa Javiera Toledo había contratado a su pareja, Alexis Sanzana, como jefe de comunicaciones de la Municipalidad de Villa Alemana. Sobre aquello, Navarro planteó que "es parecido, pero acá hay algo mas legal, en el caso de Javiera era más bien ético. Levantamos alerta desde el PC y fue algo mediático porque estas prácticas no son buenas para la política ni para el buen uso de los recursos públicos".

Respecto a los motivos por los que la Corporación Municipal contrató a la ex esposa del alcalde Nelson Estay, el edil comunista sostuvo que "Marisol estuvo trabajando muchos años antes en la Corporación, en Educación de José Sabat, cuando el actual Alcalde era el Dideco. Pero ahí no había relación jerárquica entre ellos. Marisol tuvo experiencia profesional directiva, que se le debe considerar, pero cuando llega el alcalde Estay, Marisol sale por $20 millones de indemnización y a los tres días de asumir la contratan. El Alcalde dice que el Director de Educación la solicitó, pero la autoridad tiene que saber que es responsable y por sobre ese Director de Educación está él como Alcalde y responsable de la Corporación. Acá hay algún vínculo cercano y por eso la contrata, no sólo por lo profesional, sino hacía un concurso público".

Luego, Navarro apuntó sus dardos hacia la gestión de Nelson Estay, de quien dijo que en términos comunicacionales hay estilos distintos entre la administración de Toledo y la actual, pero advirtió que "hay otras prácticas donde no se escucha al Concejo o donde creen que está todo bien, lo que denota cierta soberbia hacia el Concejo que, además, tiene mayoría de su sector. Él (alcalde Estay) no escucha y hace lo que va queriendo hacer. Se lo he dicho varias veces y le he dicho que he propuesto cosas".

Asimismo, planteó que el jefe comunal "tuvo un cambio y se lo hemos comentado. Los primeros meses, de diciembre a marzo, fue un Alcalde bastante llevadero, que escuchaba, pero de ahí en adelante se volvió muy político, habló contra el Gobierno y lo que uno decía lo discutía, y en ese cambio de recepción para llevar las cosas ha mostrado también un poco de soberbia. Hay que tener cuidado porque la ciudadanía va cambiando, los apoyos van cambiando y acá hay errores que se subsanaron porque el mismo día Marisol presentó la renuncia. Pero fueron seis meses".

Finalmete expuso que si hubiera hecho caso cuando en enero le advirtió de la irregularidad de contratar a su ex esposa, Marisol González, "se hubiera ahorrado cinco meses, es decir harta plata, y esta poémica mediática donde muestra esta soberbia y esta desprolijidad en la función pública, aunque viene diciendo que no cometerá los mismos erores (que la administración anterior), pero partió igual".

