Contraloría declara irregular contratación de ex esposa del alcalde Estay en la Corporación Municipal de Villa Alemana y exige anularlo

Hasta la Contraloría Regional de Valparaíso acudió el concejal de Villa Alemana, Ignacio Navarro (PC), para solicitar un pronunciamiento acerca de la legalidad de la contratación de Marisol González como asesora en gestión administrativa en el área de Educación de la Corporación Municipal; esto, entendiendo que se trata de la ex esposa de Nelson Estay, actual alcalde y presidente de dicha entidad edilicia.

Y es que tras analizar exhaustivamente el caso denunciado por el edil, el órgano fiscalizador determinó que "resultó improcedente su contratación", por lo que ordenó a la Corporación Municipal de Villa Alemana que declare la nulidad de su contratación, situación que tendrá que ser informada en un plazo de 10 días hábiles desde la fecha en que se recibió el oficio, al cual también pudo acceder Puranoticia.cl.

Aunque la Contraloría requirió un informe de la Corporación Municipal, ésta no lo emitió dentro de plazo, por lo que se tomó la decisión prescindiendo de dicho antecedente. No obstante, el fundamento jurídico establece en el artículo 8° de la Constitución Política de la República que "el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones".

Asimismo, el Título III de la ley N° 18.575, que desarrolla el principio de probidad, en su artículo 54, letra b), impide ingresar a cargos de la Administración del Estado a las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente.

En tanto, la Contraloría recordó que el inciso primero del artículo 31 del Código Civil define parentesco por afinidad como "el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer".

Es así como los datos denunciados se cotejaron con los del Servicio de Registro Civil e Identificación, verificando que Marisol González Serey y el alcalde Nelson Estay Molina efectivamente estuvieron casados, encontrándose actualmente divorciados.

Luego se procedió a revisar el portal de Transparencia Activa de la Corporación Municipal de Villa Alemana, verificando que la ex esposa del Alcalde fue contratada como asesora en gestión administrativa de educación, desde el 9 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025, y desde 10 de marzo al 10 de junio del presente año, vale decir, después de que su ex marido asumiera como Alcalde de Villa Alemana.

"Por consiguiente, resultó improcedente su contratación, debiendo aplicarse a su respecto lo previsto en el aludido artículo 63 de la ley N° 18.575, debiendo esa corporación declarar la nulidad de la contratación, informando de ello a esta Sede Regional en el plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción del presente oficio", sentenció la Contraloría Regional de Valparaíso en su documento.

El concejal Ignacio Navarro preguntó: "¿Cuántos errores más, Alcalde?", para luego recordar las palabras que el propio Nelson Estay pronunció el 6 de diciembre de 2024, al asumir el cargo en Villa Alemana: "Acá no venimos a improvisar", dijo aquella vez, ante lo cual el edil comunista comentó ahora que "parece que la improvisación y la falta de transparencia son justamente lo que ha caracterizado su corta gestión".

"Cuando expuse esta situación en Concejo, se me respondió que todo estaba en orden. Lo dije de forma constructiva, para que no cometiera el error, para que evaluara la gestión y no escuchó. La Contraloría ha sido clara: el contrato es irregular y debe ser anulado", agregó el concejal de oposición a la gestión del alcalde Estay.

Junto a indicar que "me siento indignado por la decisión del alcalde Nelson Estay de contratar a su ex esposa Marisol Gonzalez en la Corporación Municipal", el edil le pidió a la máxima autoridad comunal que "cumpla con la normativa y anule el contrato de inmediato. La ciudadanía merece transparencia y honestidad en la gestión pública y un buen manejo de los recursos municipales. No podemos permitir que los intereses personales se impongan sobre el bienestar de la comuna".

Vale hacer presente que el alcalde Estay señaló a Radio Biobío que "la Corporación Municipal es un organismo autónomo distinto a la Municipalidad, que se rige por un directorio. En ese marco, el secretario general me señaló que realizó la contratación a petición exclusiva del director, considerando la vasta trayectoria laboral”. De todas maneras, aseguró que su ex esposa "presentó su renuncia y ya no se encuentra trabajando en la institución" que él preside como Alcalde de Villa Alemana.

PURANOTICIA