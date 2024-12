Concejal Mejías y su desmarque de Republicanos por show de Año Nuevo: "Uno tiene que priorizar el beneficio a Viña"

Por seis votos a favor, tres en contra y una abstención, el Concejo Municipal de Viña del Mar decidió este lunes aprobar la propuesta de última hora de la alcaldesa Macarena Ripamonti en torno al show de fuegos artificiales de Año Nuevo, el cual el Instituto de Investigaciones y Control (IDIC) del Ejército rechazó el viernes en los términos establecidos con la empresa Piroespectáculos, por lo que se debió buscar un plan b.

Así es como se propuso acudir a otra de las empresas que participó en la licitación del espectáculo y que, además, se hará cargo del Año Nuevo en Valparaíso: El Vaquero, firma colombiana que finalmente fue adjudicada, vía trato directo, para realizar el esperado espectáculo «Año Nuevo en el Mar 2025» en la Ciudad Jardín.

De esta manera, las características del nuevo show pirotécnico que tendrá Viña del Mar contempla una duración de 18 minutos, con 8.640 disparos totales y pirotecnia de bajo ruido. En cuanto a los puntos de lanzamiento, estos estarán ubicados en Recreo, Caleta Abarca, Av. Perú, Muelle Vergara, playa Los Marineros y Reñaca (sector 2). El valor neto de la oferta de la empresa colombiana por punto de lanzamiento bordea los 70 millones de pesos ($69.800.000); mientras que la suma de los seis puntos en el mar, impuestos incluidos, es de casi 419 millones de pesos ($418.800.000).

Eso sí, a diferencia de la propuesta de Piroespectáculos, la de El Vaquero es 3 minutos más breve y tiene casi 10 mil bombas de fuegos artificiales menos. Además, se redujo en uno el punto de lanzamiento, eliminando de esta manera el sector Punta Ossa.

Estos fueron algunos de los argumentos por los cuales los concejales Antonella Pecchenino (Rep), Andrés Solar (Rep) y José Tomás Bartolucci (UDI) decidieron rechazar la propuesta de la administración, dejando a Viña del Mar sin show de Año Nuevo. Antonia Scarella (Ind.-UDI), en tanto, decidió abstenerse de la votación. Así, el voto del concejal Francisco Mejías (Rep) asomaba como clave. Sin embargo, aprobó.

"Bajo la premisa de venir de un mundo del emprendimiento de Viña del Mar, tenemos sectores microeconómicos, gastronómicos y hoteleros, que detrás hay miles de familias que necesitan de un momento de buen augurio como es el show de Año Nuevo 2025. Estoy seguro que esto también traerá una recaudación municipal y que podría contrarrestar la pérdida que exista por esta doble contratación. Bajo esa premisa, yo estoy a favor de esta propuesta", dijo el edil del Partido Republicano.

La votación de Mejías llamó la atención al ser diferente de la expresada por sus pares republicanos y de oposición, por lo que las miradas se centraron en él. De hecho, fuentes de Puranoticia.cl confirman que algunos ediles cercanos a la alcaldesa Ripamonti se le acercaron para agradecerle su votación a favor de la propuesta de la administración y no provocar un nuevo descalabro que dejara a la ciudad sin show de Año Nuevo, tal como ocurrió a fines del 2022 tanto en Viña como en Valparaíso.

Bajo este contexto, este medio conversó con el concejal Francisco Mejías, quien analizó lo ocurrido en esta –por momentos– tensa sesión extraordinaria de Concejo: "La propuesta de la administración fue aprobada por mi parte en el sentido de que había una necesidad económica y de prosperidad en Viña del Mar", comenzó.

Luego, sostuvo que "podemos ver, según comentarios de la Cámara de Comercio, que son más de US$ 60 millones que entrarían en dinero directo a la comuna solamente en esa noche y todo eso se convierte en un motor económico local de Viña del Mar. Entonces mi prioridad fue directa hacia el mundo del emprendimiento, al mundo del espectáculo, porque la gente también necesita un momento de distracción, de diversión y de disfrutar, y ese fue otro de los motivos por los cuales aprobé la propuesta de la Alcaldía, pero principalmente por el mundo del emprendimiento".

Consultado acerca de si la votación de este lunes marcará el camino que tomará como concejal, sin estar necesariamente siempre alineado con sus pares, expresó que "nosotros claramente fuimos abanderados por un partido político, en este caso el Partido Republicano, y me alineo totalmente a sus principios, fundamentos, visión y misión del Partido Republicano, pero cuando tenemos decisiones tan importantes como ahora, bueno... sesionamos eso o no sesionamos nada, o tenemos fuegos artificiales o no tenemos fuegos porque, por los plazos que había que cumplir, legalmente no teníamos más tiempo. Entonces opté por votar a favor".

Con respecto a lo que hará junto a sus pares del Partido Republicano de ahora en adelante, el edil sostuvo que "sin dudas, cada vez que haya una propuesta que nos ponga en un aprieto como el de ahora, vamos a pensar claramente y colocar adelante a nuestra comuna y perder algunos principios nuestros, aunque en este caso no sé qué principios dejé, pero así lo ha dicho la prensa".

Si bien, Mejías aseguró que "hasta el momento no he tenido conversaciones con ellos" y que una vez que terminó la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, bajó del edificio consistorial, tomó su automóvil y se fue a su casa; lo cierto es que Puranoticia.cl tomó conocimiento que su voto a favor de la propuesta fue desdramatizado al menos desde la concejala Antonella Pecchenino, quien le habría hecho ver que su decisión estuvo bien.

"Siempre uno tiene que priorizar el beneficio hacia la comuna, hacia los viñamarinos y también hacia los turistas que llegan, que son más de 1 millón de personas, una población flotante importante, más que ser parte de la oposición política y decirle que no a todo a la Alcaldía", continuó el concejal Francisco Mejías.

También destacó que, si bien, era sumamente importante que se realizara este show pirotécnico de Año Nuevo, el edil dejó en claro que "el trato directo estipulado tendrá que ser investigado para poder obtener las responsabilidades administrativas y, para ello, el Concejo Municipal de Viña del Mar creará una comisión, que tendrá por finalidad investigar y recabar datos para poder llegar hasta las últimas consecuencias con todas las actuaciones administrativas fallidas y buscar al responsable".

Finalmente, acerca de las expectativas que tiene para el espectáculo de fuegos artificiales de la próxima semana, concluyó diciendo que espera que "sea un show importante, un show de fuegos de artificio que va a deslumbrar a todo Viña del Mar y que yo espero que toda la gente tome las precauciones posibles, no conducir si beben y vamos a estar dispuestos a lo que sea necesario desde el Municipio. Además, vamos a oficiar para que puedan duplicar el apoyo de Seguridad Pública".

