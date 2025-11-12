Concejal emplaza al Gobierno a cumplir compromiso de realizar "intervención mayor" contra el crimen organizado en Quillota

"Consternado" confesó estar el concejal de Quillota, Mauricio Ávila, a raíz del brutal ajuste de cuentas entre bandas rivales que dejó tres personas fallecidas, hecho registrado durante la madrugada de este miércoles en la población Ríos de Chile.

Un grupo delictual atacó a balazos a otro en un inmueble donde había una fiesta, dejando dos fallecidos en el sitio del suceso y a otra en el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca, donde se mantienen otras cuatro personas con heridas de bala.

"La verdad es que estamos muy consternados, pero también con toda la energía de volver a levantarnos después de esta situación que es dramática, que es trágica. Y obviamente vamos a endurecer el tono", señaló el edil a Puranoticia.cl.

Asimismo, recordó que cuando asumieron su gestión a fines del año pasado, "se han hecho diversas acciones a nivel de Gobierno, al que hoy día hago un emplazamiento público a cumplir los compromisos que se establecieron en una reunión en mayo".

En aquella oportunidad, "se establecieron varias directrices en torno a resolver compromisos que tienen que ver con situaciones de este tipo, entendiendo que la seguridad es un tema integral y donde hay perspectivas de trabajo distintas y complementarias, donde el Municipio y el Concejo Municipal han hecho lo suyo".

En ese sentido, el concejal Ávila aseguró que el compromiso del Gobierno era materializar una "intervención mayor" en Quillota, entendiendo que han incrementado los casos asociados a crimen organizado, como puede ser éste el caso.

"El sistema escapa al radio de lo que es la autoridad local. Nosotros hemos tenido una muy buena articulación con el Delegado Presidencial Provincial, eso no está en discusión. El tema es que esta situación viene desde una perspectiva global, un enfoque más regional, una perspectiva nacional", afirmó el edil quillotano.

Por ello, solicitó que "me gustaría que Quillota también tuviera la relevancia que tiene la capital. Yo no he visto a ningún Subsecretario ni a un Ministro en nuestra zona, y yo creo que es importante marcar el punto en ese sentido y cumplir los acuerdos".

Finalmente, la autoridad comunal sostuvo que "aquí nos alertaron a todos los concejales, al Alcalde obviamente, desde el punto de vista del temor que tenían los vecinos. Entonces, ellos llaman a Carabineros, pero lamentablemente aquí la policía está en una situación compleja, hemos pedido más dotación, hemos hecho gestiones".

