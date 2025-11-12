Noche de terror en Quillota: enfrentamiento armado entre bandas rivales habría dejado tres muertos y cinco heridos en una población

Tres personas fallecidas dejó un ajuste de cuentas registrado durante la madrugada de este miércoles 12 en la población Ríos de Chile, comuna de Quillota.

Las primeras informaciones indican que se trató de un enfrentamiento con armas de fuego entre bandas rivales, lo que además dejó a cinco personas heridas.

Los individuos baleados fueron trasladados hasta el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca, donde están recibiendo atención médica debido a la gravedad de sus heridas.

Lo que se sabe hasta el momento es que dos personas perdieron la vida en el recinto de salud y que el tercero falleció en el lugar de los hechos.

Una vez informados los detalles de lo ocurrido, el Ministerio Público estableció que el caso fuera indagado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

Cabe hacer presente que este violento hecho se suma al asesinato de un ciudadano peruano, registrado la noche del lunes 10, quien fue encontrado en su automóvil.

