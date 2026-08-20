Concejal de Quillota emplaza al gobernador Mundaca por proyecto del Centro del Adulto Mayor: "Que la palabra empeñada se cumpla"

El proyecto para crear un Centro Integral para Personas Mayores en las dependencias del ex Hospital San Martín de Quillota sumó un nuevo capítulo luego de la visita de la ministra de Salud, May Chomali, quien comprometió gestiones para apoyar la iniciativa impulsada por el Municipio que administra el alcalde Luis Mella.

Tras conocer la propuesta, la secretaria de Estado señaló que realizarán los oficios necesarios para ayudar a concretar el proyecto, calificándolo como un anhelo de las familias y también del propio Ministerio de Salud. La iniciativa busca ampliar la atención sociosanitaria para personas mayores y aprovechar la infraestructura del recinto que actualmente se encuentra en manos de la Municipalidad de Quillota.

En este contexto, y en conversación con Puranoticia.cl, el concejal Mauricio Ávila puso el foco en el papel que debe cumplir el Gobierno Regional de Valparaíso y emplazó directamente al gobernador Rodrigo Mundaca a avanzar en los compromisos que, según sostuvo, fueron asumidos anteriormente en torno a esta iniciativa.

Tras recordar que el ex Hospital San Martín ya está en manos del Municipio y que ahora se necesitan recursos para poner en funcionamiento determinadas prestaciones, apuntando directamente al Gobierno Regional y al Servicio de Salud, el edil sostuvo que "quiero hacer un emplazamiento muy caballeroso, pero emplazamiento al fin y al cabo, a nuestro gobernador regional, Rodrigo Mundaca, porque estando en la Secpla he sido conocedor de que a nivel de Gobierno Regional no se ha hecho mayor gestión. Los compromisos que en algún momento se asumieron con la ciudad hoy día no se han materializado desde el punto de vista administrativo".

Ante la consulta respecto de si Mundaca estaría incumpliendo sus compromisos con Quillota, Ávila sostuvo que "siento en alguna medida que él hoy día no ha dado materialización a lo que él mismo dijo acá en Quillota con el alcalde Mella y con las autoridades. Y eso es lo que estamos esperando, que la palabra empeñada se cumpla y esperamos que así sea. No tengo ninguna duda de que así va a ser, pero el tema es que sea luego porque los tiempos van pasando y los proyectos se tienen que reactivar; cuando hablo de 'reactivar' es que los equipos técnicos tengan que hacer todo de nuevo, con cotizaciones, trabajo, levantamiento, etcétera".

En esa misma línea, el concejal reiteró públicamente su llamado al gobernador Mundaca, insistiendo en que "lo que nosotros queremos hacer hoy día es una invitación y un llamado público a que la palabra empeñada se cumpla, pero no solamente desde lo simbólico, sino que desde la acción misma, y eso significa entrar en la cartera de trabajo definitivo de este futuro Centro Integral del Adulto Mayor".

Respecto del financiamiento requerido para avanzar en este emblemático proyecto de Luis Mella, el concejal indicó a Puranoticia.cl que "no tengo esas cifras en este momento y sería un error decirlo si no lo he precisado, toda vez que hay que hacer un recálculo, porque cuando hablamos de que los tiempos de los proyectos terminan su etapa, ya sea de diseño o de elaboración, se tiene que hacer todo un estudio porque los costos se elevan y las situaciones van cambiando. La verdad es que ahí es donde nosotros, a partir de esta actualización que hace la Secpla, vamos a tirar la cifra".

En ese sentido, la autoridad comunal insistió en la necesidad de que el Gobierno Regional se involucre en la iniciativa, recalcando en "decirle al Gobierno Regional, al Consejo Regional y al gobernador Mundaca, que cumplamos con Quillota porque este es un proyecto de largo aliento y un anhelo de mucha gente. La población en Chile se está envejeciendo, y este es un proyecto de innovación. Acá viene la Primera Dama, la Presidencia, la Ministra, pero lo que esperamos es que esa sinergia positiva –que nos parece fantástica– se transforme en acciones administrativas".

Consultado si existe una tensión entre el gobernador Mundaca y el alcalde Luis Mella, Ávila indicó que "desconozco eso, pero espero y apelo a que la relación sea lo más formal y protocolar posible. De hecho, Mundaca ha estado acá en Quillota y quedamos con el sabor amargo –y hablo a título personal– cuando Quillota necesitaba con urgencia la aprobación de microbuses para traslado de estudiantes y se determinó una clínica móvil veterinaria, aunque la urgencia era en otro ámbito. De ahí siento que hubo una situación de tensión entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Quillota, pero desconozco y no me corresponde a mí señalar si hay o no una buena relación".

Por este motivo, pidió que "tenemos que estar a la altura de lo que la ciudadanía hoy día nos mandata. Si a uno lo validan y le dan la posibilidad de estar en el ejercicio de una función pública, uno tiene que deberse a eso y apoyar proyectos de este tipo, porque acá hay un proyecto serio. Nosotros hemos hecho inversiones desde el Concejo, hemos tomado definiciones propias, hemos volcado un trabajo que también es diverso, si no crean que aquí todo es unánime".

Finalmente, Ávila recalcó que tras construir acuerdos, "empezamos a golpear puertas y una puerta importantísima es el Gobierno Regional, al que le hago esta invitación cordialmente y generosamente a que nos retribuya mirando este proyecto con interés y, por lo tanto, eso es lo que nos falta hoy día: un empujón".

El emplazamiento del concejal Mauricio Ávila en Puranoticia.cl se produce luego de que la ministra de Salud, May Chomali, manifestara públicamente su disposición a respaldar las gestiones para avanzar en el Centro Integral para Personas Mayores de Quillota, por lo que desde la casa edilicia de Luis Mella esperan que ese respaldo se traduzca también en avances concretos por parte del Gobierno Regional de Valparaíso.

PURANOTICIA