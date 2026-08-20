Ministra de Salud compromete apoyo a Centro Integral para Personas Mayores en Quillota: "Vamos a ayudar en esta cruzada"

Una agenda de trabajo centrada en los desafíos de la salud pública y el fortalecimiento de la Atención Primaria desarrolló en Quillota la ministra de Salud, May Chomali, quien durante su visita conoció distintas iniciativas impulsadas por el municipio y se interiorizó del proyecto para crear un Centro Integral para Personas Mayores en dependencias del exHospital San Martín.

Uno de los momentos centrales de la visita fue el recorrido por la Casa de Acogida Beatita Benavides, donde la secretaria de Estado conoció directamente parte del modelo de gestión sanitaria desarrollado por la Municipalidad de Quillota y las iniciativas destinadas a acercar prestaciones y servicios a la comunidad.

En ese contexto, la autoridad se interiorizó en detalle del proyecto de un Centro Integral para Personas Mayores, iniciativa que busca ampliar el trabajo que actualmente se desarrolla en la comuna y utilizar el potencial de las instalaciones del ex Hospital San Martín.

Tras conocer la propuesta, la ministra destacó "todo el amor que le están poniendo a estos pacientes que de una u otra forma no tienen a nadie más. Y es realmente hermoso ver el cariño con los que lo están atendiendo y sobre todo que el alcalde está pensando en grande, está pensando en un nuevo proyecto para poder atender a más personas que están en la situación de los pacientes que tienen aquí en este lugar".

"Vamos a hacer todos los oficios para que él pueda cumplir su sueño porque no solamente es un sueño para él, sino que es un sueño de las familias y también un sueño nuestro como Ministerio de Salud. Lo vamos a ayudar en esta cruzada", agregó.

El alcalde de Quillota, Luis Mella, sostuvo que "sentimos que logramos mostrarle de manera adecuada a nuestra ministra de salud el proyecto del centro integral para las personas mayores y las familias. Estamos contentos porque, además, al visitar la casa acogida, que es parte de lo que queremos hacer en el ex hospital San Martín, ella pudo darse cuenta del potencial que tiene la atención primaria en la resolución de los problemas de salud de nuestro país".

Por su parte, el diputado Cristián Mella (hijo del alcalde) puso énfasis en la posibilidad de que las experiencias desarrolladas a nivel local puedan transformarse en referencias para futuras políticas públicas. "Porque desde las distintas ciudades, desde las distintas experiencias que hay en las regiones, también podemos sacar políticas públicas para Chile", subrayó.

EXPERIENCIA QUILLOTANA

Durante el encuentro, el municipio también expuso parte de las iniciativas implementadas para abordar problemáticas sociosanitarias desde el ámbito local, con una estrategia que busca situar a las personas como eje de la gestión comunal.

Entre ellas se encuentra el trabajo conjunto entre el Cosam y los albergues municipales para atender a personas en situación de calle con enfermedades psiquiátricas. Según lo expuesto por el municipio, esta intervención permitió resolver nueve casos durante sus primeros seis meses de funcionamiento.

La experiencia fue presentada como un ejemplo del rol que puede asumir la Atención Primaria y la gestión municipal en la búsqueda de respuestas concretas frente a problemáticas que tradicionalmente han sido abordadas desde otros niveles de atención.

PURANOTICIA