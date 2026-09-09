Valparaíso conmemorará el Día Nacional del Circo con obra gratuita en el Teatro Municipal

Con un espectáculo que busca recuperar parte de la historia circense de Valparaíso, este sábado 12 de septiembre se conmemorará el Día Nacional del Circo Chileno.

La actividad tendrá lugar a las 19:00 horas en el Teatro Municipal de Valparaíso, donde se presentará "Bogardus en Busca del Paraíso", montaje de circo contemporáneo que reconstruye, a través del teatro, la danza y distintas disciplinas circenses, la llegada a la ciudad puerto de Nathaniel Bogardus, artista y empresario estadounidense considerado uno de los pioneros en introducir el circo en Valparaíso.

La función será gratuita y el ingreso se realizará por orden de llegada, hasta completar la capacidad del recinto. Además, la iniciativa es organizada por la Municipalidad de Valparaíso junto a la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), la Cámara de Comercio y Turismo y la compañía Malabi Circo.

La alcaldesa Camila Nieto señaló que "entendemos que el patrimonio no es solamente los edificios ni la infraestructura, sino que también hay tradiciones, oficios y expresiones culturales. El circo es parte de ese patrimonio cultural inmaterial, no solo del país,sino que también de nuestra ciudad, por eso meparece muy importante celebrarlo, ponerle el espacio para que esto cobre el valor que merece".

Y agregó que "invitamos a todas las familias porteñas a reencontrarse con esta tradición y a conocer la historia de Nathaniel Bogardus a través de ‘Bogardus en busca del paraíso’, que estará en el Teatro Municipal. Esperamos que se llene el teatro y que juntos y juntas volvamos a abrir el telón del circo en nuestra ciudad aprovechando estepatrimonio vivo".

Desde Malabi Circo, Vladimir Velásquez pidió que "celebremos todos juntos el Día Nacional del Circo, este sábado 12 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal de Valparaíso".

"Bogardus en Busca del Paraíso" toma como punto de partida la historia de Nathaniel Bogardus, quien llegó desde Estados Unidos a Valparaíso durante el siglo XIX y desarrolló parte de su trayectoria como artista y empresario en la ciudad.

El montaje utiliza recursos del circo contemporáneo, el teatro y la danza para abordar el viaje de Bogardus, sus aspiraciones y la huella que dejó en el desarrollo de las artes circenses en la ciudad.

La propuesta incorpora elementos de historia, humor, música y distintas disciplinas circenses, buscando acercar este episodio a públicos de distintas generaciones.

La presentación también se enmarca en la relación histórica de Valparaíso con el intercambio cultural y la llegada de artistas y viajeros a través de su condición de ciudad puerto, conectando ese pasado con una expresión artística que forma parte del patrimonio cultural inmaterial de Chile.

De esta manera, la celebración del Día Nacional del Circo Chileno tendrá en Valparaíso una actividad centrada en la recuperación de una parte de la historia circense local, con una función abierta al público general. La cita es para este sábado 12 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal de Valparaíso. La entrada es gratuita y el acceso será por orden de llegada, hasta completar el aforo.

PURANOTICIA